Почему нужно вакцинироваться людям с высоким уровнем антител к COVID-19: ответ "антивакцинаторам"
Антитела формируются лишь к определенному штамма COVID-19, поэтому пациенты, переболевшие коронавирусом, также должны вакцинироваться. Прививка формирует иммунитет к тяжести заболевания.
Об этом в эфире программы "Право на власть" в четверг, 21 октября, заявила заведующая отделением интенсивной терапии больницы скорой помощи во Львове, профессор Наталья Матолинец. Она подчеркнула, что коронавирус мутирует, и в Украине распространяются и другие штаммы, например штамм Дельта (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"Нельзя приравнивать пациента, который переболел, и того, кто получил вакцину. Коронавирус мутирует, ныне Дельта штамм отличается от предыдущего. Антитела появляются к конкретному перенесенному штамму, а вакцинация формирует иммунитет к тяжести заболевания. Это разные вещи. Пациенты, которые переболели и имеют высокий уровень антител, должны так же вакцинироваться, как и другие", – сказала она.
Врач также подчеркнула, что сопутствующие заболевания не являются противопоказанием к вакцинации.
"Единственным противопоказанием к вакцинации есть аллергическая реакция на компоненты вакцины. Все пациенты из групп риска, которые имеют сахарный диабет, эндокринные проблемы, артериальную гипертензию, онкологию, легочные проблемы, должны вакцинироваться в первую очередь", – заявила Матолинец.
Она подчеркнула: вакцинация не является гарантией, и не защитит от заболевания, однако прививки – это шанс защититься от тяжелого течения болезни.
"Есть доказательная медицина, которая говорит о том, что в 11 раз выше риск смертности у пациентов, которые не вакцинированы, в 6 раз выше риск попадания в стационар у пациентов, которые не вакцинированы. Да, вакцинация – это не гарантия, это не защитит от заболевания, но вакцинация – это шанс сохранить вашу жизнь", – сказала врач.
По ее словам, из тех пациентов, которые сейчас находятся в реанимации, нет ни одного вакцинированного.
"Задумайтесь. Здесь уже не нужна никакая статистика", – подытожила Матолинец.
Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты Forbes подсчитали, что коронавирусная болезнь в октябре 2021 вышла на второе место среди причин смертности украинцев. В этом контексте COVID-19 обогнал рак.
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