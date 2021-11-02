Ученые объяснили, почему при COVID-19 возникают тяжелые осложнения и можно ли их предотвратить

Ученые выяснили, как коронавирус влияет на ткани мозга и разрушает его. Оказывается, вирус атакует сосуды его клеток, убивает их, тем самым препятствуя свободному протеканию кислорода в голове, но, как уверяют специалисты, разрушительному процессу можно помешать.

Как сказано в исследовании опубликованном в журнале Nature Neuroscience группой ученых из Германии, Испании и Франции, коронавирусная болезнь у почти 84 процентов заболевших приводит к неврологическим проблемам. Многие отмечают утрату вкуса, обоняния, часть переболевших жалуются на помутнение сознания.

Более того, специалисты выяснили, что COVID-19 стает причиной инсультов, невротических припадков и даже психических расстройств. Главная причина – атака клеток мозга.

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"Ранее предполагалось, что вирус разрушает нервные клетки, но это оказалось не так. Теперь найдены доказательства его "мозговой атаки"", – отмечено в исследовании.

В ходе изучения влияния SARS-CoV-2 на мозг, была проведена магнитно-резонансная томография голов 40 умерших пациентов, 17 из которых скончались от COVID-19. Исследование показало, что у больных коронавирусом были повреждены капилляры мозга.

"У них были выявлены нитевидные структуры от 0,5 до одного микрометра. На число этих структур не влияло ни то, находился ли пациент на искусственной вентиляции легких, ни то, был ли он в реанимации. Все свидетельства говорили в пользу того, что причиной образования этих структур является отмирание эндотелиальных клеток (однослойный пласт клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов)", – рассказали ученые.

Выясняя почему так происходит, ученые пришли к выводу, что коронавирус удаляет из эндотелиальных клеток белок NEMO, который жизненно необходимым последним для выживания. Тем самым он активирует сигнальные пути, которые в итоге приводят к иммунному и воспалительному ответу организма.

"Это все приводит к микрокровотечениям в областях мозга, где крови не должно быть. В другом случае возникает гипоперфузия некоторых областей мозга – скудное их кровоснабжение, – которая может привести к смерти", – сказано в исследовании.

В то же время, ученые отметили, что процесс можно взять под контроль. Добиться желаемого эффекта им позволило воздействие на фермент, участвующий в процессе клеточной смерти. Его количественное понижение предотвратило формирование нитевидных структур.

Далее ученые планируют продолжить исследования.

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