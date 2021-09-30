Хроника коронавируса на 30 сентября: за сутки заболели почти 500 тысяч человек

По состоянию на четверг, 30 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 234 млн человек. За минувший день выявили 485 872 новых инфицированных, умерли еще 8 758. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 210,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (123 тыс.), Великобритании (36 тыс.) и Турции (29 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 392 397 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 55 626 заболевших умерли, а 2 244 192 пациента вылечились.

В Харькове от COVID-19 умерла молодая роженица. Ее ребенка удалось спасти – незадолго до трагедии медики провели кесарево сечение.

В Украине могут одобрить фармацевтический препарат Pfizer против коронавируса COVID-19 для детей от 12 лет. Уже в ближайшее время такая возможность будет рассмотрена специалистами Министерства здравоохранения.