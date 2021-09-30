Прививки Pfizer и Moderna или естественный иммунитет: ученые рассказали, что лучше защищает от COVID-19

Люди, которые вакцинировались против коронавируса препаратами Pfizer&BioNTech и Moderna, имеют лучшую защиту он повторного инфицирования. В частности, в отличие от тех, кто переболел и обладает естественным иммунитетом к COVID-19

К такому выводу пришли специалисты из медицинского центра по делам ветеранов в Уайт-Ривер-Джанкшн и медицинской школы Гейзеля в Дартмуте (США). Они провели исследование относительно эффективности упомянутых препаратов, научная статья опубликована на портале medRxiv.

В исследовании приняли участие почти 50 тысяч человек разного возраста. Его проводили в период с июня по август 2021 года. Уточняется, что это было до начала циркуляции мутировавшего штамма COVID-19 Дельта.

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Речь идет о 9539 переболевших коронавирусом, которых в течение первых двух месяцев после выздоровления сравнивали с вакцинированными. А именно: 14 458 участниками, получили прививки вакциной Pfizer, и 23 105 – Moderna за те же два месяца.

В итоге выяснилось, что среди людей до 65 лет защита, которая формировался естественным образом и путем вакцинации, была одинаковой.

По словам ученых, группу участников летнего возраста иммунизировали мРНК-вакцинами, которые формировали более надежную защиту от инфекции, чем естественный иммунитет после предыдущего инфицирования. Прививки снизили такой риск на дополнительные 66% в случае с Moderna и 68% – Pfizer.

Вместе с тем именно вакцинация давала людям более сильную защиту от госпитализации в случае заражения коронавирусом – снижение риска еще на 61% Moderna и 45% Pfizer.

Тогда как риски смерти были меньше на 95% при вакцинации препаратом Moderna и 99% – Pfizer.

А среди участников до 65 лет защита от вакцинации была статистически эквивалентной естественному иммунитету после предыдущей болезни.

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