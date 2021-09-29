В Украине утилизируют 34 тысячи доз вакцины Pfizer: в Минздраве назвали причину

В Украине утилизируют партию вакцин Pfizer. Есть подозрение, что при ее транспортировке был нарушен температурный режим.

Об этом на встрече с журналистами 29 сентября заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РКБ-Украина". Речь идет о 34 тысячах доз.

Глава Минздрава пояснил, что препараты забрали и начали расследование. Сейчас они хранятся на складе.

"У нас не было четких доказательств, что температурный режим был нарушен", – пояснил чиновник.

Ляшко добавил, что поставщик и логист сейчас судятся из-за этой ситуации.

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Также министр рассказал, что 1,7 тысячи доз, у которых в октябре заканчивается срок хранения, намерены использовать 30 сентября.

В целом, по его словам, проблем с остатками препаратов в стране нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что у 35 тысяч доз препаратов 30 сентября якобы должен истечь срок годности.

Отметим, что в Украине скоро планируют разрешить использовать Pfizer для вакцинации детей возрастом от 12 лет. Этот вопрос рассматривают в Минздраве. В то же время сам производитель хочет запросить разрешение, чтобы делать прививки для детей младше 12 лет.