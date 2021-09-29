В Украине у более 35 тыс. вакцин истекает срок годности: среди них AstraZeneca и Pfizer

По состоянию на 29 сентября в Украине находится 11,4 млн доз вакцины от коронавируса. При этом у 35 тысяч доз препаратов срок годности истекает завтра, 30 сентября.

Речь идет о 1 640 доз вакцины производства AstraZeneca и 34 036 доз Pfizer, сообщает "Интерфакс Украина". Всего в стране на складах хранится почти 7 млн доз вакцины CoronaVac, 1,6 млн препарата Pfizer и 2,7 млн доз AstraZeneca.

В Министерстве здравоохранения отметили, что после перехода Украины в "желтую" зону карантина 23 сентября темпы вакцинации выросли почти на 25 процентов. В среднем по стране делают около 107 тысяч прививок в день.

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Всего с начала капмании по вакцинации в Украине сделали 12 359 741 прививку, было вакцинировано 6 851 531 человека. Среди них одну дозу получили 6 851 529 украинцев, полностью иммунизированы – 5 508 212 человек, говорится на сайте Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе от осложнений коронавирусной инфекции умерли муж и жена с разницей в 30 минут. Они не были вакцинированы, заболели и занимались самолечением.