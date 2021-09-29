В харьковском роддоме умерла роженица из-за осложнений от COVID-19. Фото
В Харькове в среду, 29 сентября, в результате осложнений COVID-19 умерла роженица. Ее ребенка удалось спасти – незадолго до трагедии медики провели инфицированной кесарево сечение.
О смерти харьковчанки Елены на своей странице в Facebook сообщила волонтер Наталья Попова. Местное издание Newsroom со ссылкой на источники уточнило: беременная попала в "ковидное" отделение Харьковской областной клинической больницы больше недели назад. Ее состояние оценивалось как стабильно-тяжелое.
Попова, которая ранее объявляла о сборе средств на лечение женщины (деньги в итоге передали для новорожденного), сообщала о тотальном (100%) поражении легких беременной. Пациентка была подключена к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).
По словам волонтера, сердце роженицы не выдержало. Умерла инфицированная после полудня в среду.
Что касается малыша, то он находится в специальном боксе для новорожденных. О его состоянии подробностей нет.
Отметим, что на Харьковщине сейчас фиксируется одна из самых тяжелых ситуаций с эпидемией в стране. К примеру, в областной больнице кровати для больных COVID-19 стоят прямо в коридорах.
Напомним, ранее стало известно о смерти супружеской пары от коронавирусной инфекции в Одессе. Муж и жена скончались с разницей в 30 минут. Погибшим было 58 и 60 лет.
Как писал OBOZREVATEL, 29 сентября в Минздраве заявили: ситуация с распространением коронавируса в Украине усложняется. На стационарном лечении в медучреждениях разных регионов находится почти 18,5 тыс. пациентов, в среднем занято каждое четвертое койко-место с кислородом.
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