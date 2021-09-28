Медики валятся с ног, а пациенты лежат прямо в коридорах: коронавирус резко ударил по Харьковщине

В Харьковской области заболеваемость коронавирусом вновь пошла вверх. В этом регионе фиксируется одна из самых тяжелых ситуаций с эпидемией в Украине прямо сейчас: не хватает мест в больницах, многим пациентам отказывают в госпитализации, а медикам приходится работать еще больше. В то же время открывать дополнительные отделения в области не спешат. Закрывать и переводить школы на удаленку пока что тоже не хотят.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Харьковская область, как и в предыдущие волны коронавируса, вышла на первые места по заболеваемости в Украине. Суточное количество выявленных случаев инфекции постепенно приближается к тысяче. Растет в том числе и летальность.

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Лечебные учреждения вновь начинают наполняться инфицированными пациентами. Так, волонтер Наталия Попова в Facebook опубликовала фото из областной больницы, где видно, что кровати стоят прямо в коридорах. По ее словам, такая ситуация там на всех трех этажах.

Возле самой больницы уже выстраиваются очереди из машин скорой помощи. Далеко не всем заболевшим удается получить свое место, многих попросту отказываются принимать.

"Мы хотели госпитализировать бабушку, ей 80 лет, у нее коронавирус. Но нам в скорой сказали подождать. Я очень боюсь, что уже через несколько дней просто не будет мест в наших больницах и ее увезут куда-нибудь за город", – беспокоится местная жительница Светлана Хоменко.

Хоть и прослеживается стремительный рост заболеваемости, местная власть все равно не торопится открывать дополнительные отделения в больницах. И это при том, что в Харьков также везут пациентов из соседних населенных пунктов. Заложниками ситуации стали сами врачи, которые вынуждены выставлять койки прямо в коридорах.

"Почему-то в городские больницы людей с области не берут из-за прописки. Хотя это глупости, финансируют медицину за оказанные услуги, а не по прописке. Отдувается за всех областная больница. Если вчера мне привезли десятки тяжелых пациентов, которым нужен кислород, капельницы, я же не могу закрыть приемное отделение..." – рассказал на условиях анонимности врач лечебного заведения.

В то же время в Харькове есть больница чернобыльцев, которая готова принимать пациентов, как она делала это прошлой осенью и весной. Но ее почему-то никто не торопится открывать, она простаивает пустая.

В Харьковской городской администрации попросили, чтобы областная власть дала разрешение на открытие двух больниц второй линии для приема инфицированных пациентов. В пресс-службе Харьковского горсовета заявили, что в трех лечебных учреждениях скоро закончатся все свободные койки, но расширить их количество можно только за счет расконсервирования других больниц.

Врачи предупредили, что если власть будет тянуть с таким решением, то, например, в одной больнице придется ставить вместо 60 коек 300. И в ход пойдут не только коридоры, но и столовые с кабинетами для манипуляций.

В регионе, как и в период минувших вспышек болезни, не хватает персонала. "Санитарки и медсестры сбиваются с ног, чтобы обслужить столько больных. Уколы, капельницы, таблетки. Девочки бегом носятся по коридорам, присесть некогда", – рассказывает одна из сотрудниц больницы.

И, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, в Харькове до сих пор не перевели школы на удаленку. Дети и подростки продолжают посещать уроки оффлайн. По словам местной учительницы Татьяны Владимировной, у многих ее коллег "внезапно появились справки о прививках", как только стало известно, что учебные заведения могут закрыть.

"То есть все эти месяцы они сопротивлялись, вакцинироваться не хотели, все отказывались, а тут все дружно пошли и укололись. Я подозреваю, что они просто купили справки. На самом деле школы нужно было перевести в онлайн независимо от того, сделали прививки учителя, или нет. Так хоть детей бы уберегли от коронавируса, и эпидемию бы сдержали. А у нас в Харькове о коронавирусе как будто бы и не слышали. Концерты, гулянки, рестораны, полный транспорт. Думаю, уже в октябре с медициной будет полный коллапс", – считает она.

В поликлиниках семейные врачи жалуются, что к ним выстраиваются очереди из пациентов. "Нам запретили открывать больничные по телефону. Теперь каждый больной должен прийти, отсидеть очередь. Нагрузка сумасшедшая. Никто не соблюдает запись, ругань, скандалы, жалобы!" – рассказала медик Валентина Симоненко.

В итоге получается, что опыт минувших вспышек коронавируса так ничему и не научил граждан. Украинцы продолжают задыхаться и умирать от болезни, опасность которой многие из них так и не осознали. А врачи все так же продолжают тяжело трудиться в то время, как в кафе с ресторанами пренебрегают правилами безопасности, а на массовые концерты зрители ходят без масок.