В Украине пришлось закрыть школы из-за провала вакцинации: почему учителей заподозрили в обмане

Украина с 23 сентября перешла в "желтую" зону и теперь школы, где вакцинировано менее 80% сотрудников, должны прекратить свою работу или перейти на онлайн-обучение. В некоторых городах нашлись заведения, где все педагоги якобы успели сделать прививки в последние дни. Но многие родители заподозрили, что учителя пошли на обман.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL

Новые правила касаются всех учеников, помимо тех, кто ходит в 1-4 классы. Например, на удаленку теперь вернулись дети из Киевской области, Чернигова, Запорожья, Мариуполя и других городов. Об этом в социальных сетях рассказывают сами родители.

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Сильнее остальных проигнорировали вакцинацию учителя с западных областей, но там ситуация неожиданно развернулась в другую сторону. Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе все школьные коллективы уже якобы вакцинированы на 80%, поэтому все дети пока что продолжат ходить на "живые" занятия.

Между собой педагоги с Прикарпатья делятся, что в последние днидиректора школ обзванивали подчиненных и требовали принести справку о вакцинации. В противном случае угрожали не только закрыть школы, но и перестать платить зарплату.

Одна из учительниц на условиях анонимности заявила OBOZREVATEL, что кто-то действительно пошел на встречу и сделал прививки, но нашлись и те, кто просто купил необходимую справку.

"И таких большинство, потому что у нас на западе Украины очень сильна антивакцинальная компания. Ее поддерживают церковники из МП, в некоторых протестантских общинах, да и люди больше верят антивакцинальным глупостям в соцсетях, чем медикам", – говорит она.

А во Львовской области ситуация очень плохая. Из 1100 школ точно смогут продолжить работу всего около 10%. В самом Львове среди сотни учебных заведений лишь в трех было привито 80% сотрудников.

И это при том, что город очень сильно пострадал во время весенней волны коронавируса. Можно также вспомнить, как мэр Андрей Садовый приглашал приехать работать медиков из других регионов, ведь своих врачей там не хватало.

Однако теперь глава города снова придумал, как выкрутиться из ситуации: занятия в школах разрешили при условии, что учителя раз в три дня будут приносись справки от отрицательном ПЦР-тесте.

Делать его они будут, разумеется, за собственный счет. А это минимум 400-500 грн каждый раз. Учитывая, что зарплаты учителей, мягко говоря, не огромные, то есть большие риски, что если они и будут приносить справки, то поддельные.

В сети родители учеников начали сообщать об аномалиях с вакцинацией и заподозрили, что педагоги могли просто купить себе справки. Они также не понимают, почему учителя ждали все лето, а тут внезапно ринулись делать прививки.

"У нас в Луцке еще час назад говорили, что школа закрывается, а через час перезвонили и сказали, что планы изменились. Вот прямо за один час вдруг учителя сбегали и сделали прививку? Серьезно?" – возмущается одна из мам.

То, что в украинских учебных заведениях беда с вакцинацией, говорилось уже давно. По данным Минздрава, хотя бы одну прививку успело сделать лишь около половины учителей и преподавателей.

И если, например, в Киеве успели вакцинировать минимум 80% учителей, то в области более 40% школ уже ушли на удаленку. На Днепропетровщине 25% заведений будут учиться дистанционно, а в Запорожской области принимать учеников смогут лишь около половины школ. На Харьковщине в онлайн ушли всего 11% школ, тогда как в Одесской области полноценно продолжить работу сможет 41% заведений. В западных регионах ситуация еще хуже, но там в срочном порядке пытаются исправить ситуацию.