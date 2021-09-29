В Минздраве допустили ухудшение ситуации с COVID-19 и рассказали, сколько есть коек с кислородом

В Украине ситуация с распространением коронавируса усложняется. Сейчас на стационарном лечении в медучреждениях разных регионов находится почти 18,5 тыс. пациентов, занято каждое четвертое койко-место с кислородом.

В то же время в Минздраве не исключают, что в дальнейшем количество больных будет расти. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства 29 сентября, которое транслировалось онлайн на YouTube-канале Кабмина.

"Ситуация с распространением вируса продолжает прогнозируемо усложняться, сегодня мы едва не пересекли границу в 10 тыс. случаев в день. И к сожалению, это может случиться совсем скоро", – отметил он.

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По словам главы Минздрава, значительное влияние на ход эпидемии в нашей стране имеет штамм коронавируса Дельта. Убедиться в том, что именно он широко распространен в Украине, специалисты смогли благодаря расширению возможностей секвенирования, а также мониторинга клинического течения заболевания.

Ляшко добавил, что на сегодняшний день для оказания помощи больным с COVID-19 и даже пациентов с подозрением на него в системе здравоохранения уже подготовлено и работает почти 41 тыс. койко-мест. Из них 97% обеспечены кислородом. По состоянию на 28 сентября в больницах находилось почти 18,5 тыс. пациентов.

Однако нагрузка на систему здравоохранения, отметил министр, остается контролируемой. Он отметил, что места с кислородом сейчас заняты на 42% в терапии. Соответственно, реальная занятость койко-мест с кислородом – на уровне 27% или каждое четвертое.

"Только вакцинация убережет вас от тяжелого течения, реанимации и смерти. И только вакцинация позволит нам всем продолжить и работать, не допустив полного локдауна", – подытожил Ляшко.

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