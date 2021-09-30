В США обнародовали новые данные об эффективности вакцины AstraZeneca

Препарат фармацевтической компании AstraZeneca Plc (AZN.L) против коронавируса COVID-19 оказался эффективным и против симптоматических заболеваний, связанных с пандемией. Предотвращение такой проблемы беспокоило ученых давно, поскольку с ней сталкивались подавляющее большинство людей в возрасте старше 65 лет.

Такие данные опубликовало издание The Reuters, ссылаясь на результаты исследования Университета Джона Хопкинса. В эксперименте приняли участие 26 тысяч человек из США, Перу и Чили.

Так, согласно наблюдениям ученых, среди более чем 17 600 участников, получивших указанную вакцину, не возникло случаев тяжелого или критического симптоматического заболевания COVID-19. Однако среди 8 500 добровольцев, получивших плацебо, восемь человек столкнулись с этой проблемой.

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Организатор эксперимента Анна Дурбин также подчеркнула, что у людей старшего возраста, которые приняли участие в исследовании, не возникло никаких осложнений, связанных с тромбозом после получения прививки AstraZeneca. Эти результаты подтверждают основания фармацевтической компании для подачи заявки в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на полноценный доступ к вакцине, а не запрашивать разрешение на использование в экстренных случаях.

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