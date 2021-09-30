В США авиакомпания уволит почти 600 сотрудников за отказа вакцинироваться

Американская авиакомпания United Airlines, которая является одной из крупнейших в мире, увольняет 593 сотрудника. Причина – отказ от вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает Reuters. Еще до прошлого понедельника, 27 сентября, они должны были предоставить доказательства прививки.

Увольнять людей начали 28 числа, однако они еще могут сохранить свои должности, если вакцинируются до завершения процесса.

В письме гендиректора Скотта Кирби и президента компании Бретта Харта сказано, что такое решение было очень сложным, однако безопасность остальных работников важнее.

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В то же время отмечается, что около 3% сотрудников United Airlines попросили освободить их от вакцинации по религиозным причинам.

Также в будущем компания планирует взять на работу 25 тысяч человек, а прививка от коронавируса при найме будет обязательным условием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко допустил, что в нашей стране могут ввести обязательную вакцинацию. Она может касаться представителей определенных профессий.