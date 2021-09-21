Ляшко заявил, что в Украине возможна обязательная вакцинация

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил, что в стране могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Речь может идти о представителях определенных профессий.

Такое заявление глава Минздрава сделал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 20 сентября. В то же время он уточнил, что власти решили перенять опыт США и Евросоюза – когда вводятся ограничения, но они не действуют для вакцинированных (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, пока вакцинация остается добровольной, однако в правительстве не исключают внедрения некоторых изменений.

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Это может коснуться определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Министр пояснил, что речь идет о контингенте, которого могут допускать к работе только после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал о возможности обязательного ПЦР-тестирования для сотрудников, которые не вакцинировали. Делать тесты предлагается за счет этих людей.