Кабмин рассматривает возможность введения обязательного платного ПЦР-тестирования невакцинированных работников

В Кабинете министров изучают вoзможность введения oбязательного ПЦР-тестирование для невакцинированных рабoтников за их счет. Также таким служащим хoтят запретить рабoтать удаленно.

Об этом рассказал министр финансoв Сергей Марченко в интервью "Украинской радио". По словам министра, он "не уверен", дoлжно ли гoсударство помогать тем, кто не вакцинируется.

"Я призываю всех вакцинироваться, ведь нынешняя статистика показывает, что без этого никак нельзя обойтись. Чтобы обезопасить себя от возможных карантинов и локдаунив, надо сделать прививку", – сказал Марченко.

По мнению министра, локдауны общенационального масштаба не нужны, ведь локальные карантинные меры могут решать те проблемы, которые могут возникнуть.

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"Однако локальные мероприятия будут применены к тем территориям, где люди не прививаются. Если работники учреждений и их клиенты будут иммунизированы, то проблем не будет. Я скажу честно, что не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется", – отметил министр.

Марченко подчеркнул, что люди должны нести ответственность за свое решение и не подвергать риску других, ведь опасный штамм Дельта быстро распространяется и остановить его может только вакцинация.

"Если они не хотят вакцинироваться, тогда пусть сидят дома. Если мы хотим бороться с Дельтой, то должны вакцинироваться. Примеры быстрого распространения Дельты в других странах достаточно показательна", – подчеркнул Марченко.

Он привел пример США, где президент Джо Байден заставил всех госслужащих вакцинироваться, дав им единственную альтернативу – ежедневно сдавать ПЦР-тесты за свой счет.

"Сейчас мы изучаем возможность введения обязательного ПЦР-тестирование для работников, которые не будут вакцинироваться. Это будет происходить за их собственный счет ... Также рассматриваем возможность, чтобы такие служащие не могли работать оффлайн вообще. Тогда они не смогут приходить на рабочее место ", — добавил Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, переболевшие коронавирусом, смогут получить COVID-сертификаты. Такая возможность появится уже в октябре.