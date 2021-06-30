Хроника коронавируса на 30 июня: за сутки умерли более 7 тысяч зараженных

По состоянию на среду, 30 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 182,5 млн человек. За минувший день выявлено 372 тысячи новых инфицированных, умерли еще 7604. Всего болезнь унесла жизни 3,9 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 167 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 64 тыс., Индии – 45 тыс. и Колумбии – 25 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 233 996 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 286 граждан, а 2 163 069 вылечились.

В Украине объявили о начале тестирования получения COVID-сертификатов о вакцинации против коронавируса. Оно стартует с 1 июля. Также начат поиск добровольцев для бета-теста.

Индия заявила, что обошла США по уровню вакцинации от COVID-19.