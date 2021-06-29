Индия заявила, что обошла США по уровню вакцинации от COVID-19

Индия стала мировым лидером по общему количеству введенных доз вакцины от коронавируса. В стране заявили, что опередили США.

По состоянию на понедельник, 28 июня, в Индии было сделано 32,36 млн прививок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения государства в Twitter.

При этом в США ввели 32,33 млн доз вакцины от коронавируса. Кроме того, в понедельник Индия сообщила о 46 148 новых случаях коронавируса за сутки. Общее количество больных достигло 30,27 млн человек. За неделю 21-27 июня в стране зарегистрировали на 19% меньше зараженных, чем за предыдущие семь дней. Это также самый низкий показатель за 14 недель, пишет The Times of India.

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Количество заболевших "черной плесенью" в Индии превысило 40,8 тысяч. Об этом сообщил министр здравоохранения Харш Вардханм во время брифинга. Около трех тысяч заболевших скончались.

Отметим, что в Украине всего вакцинировали 1 904 880 человек. Об этом свидетельствуют данные украинского Минздрава. Из них получили одну дозу 1 904 878 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 579 888 человек. Всего сделано 2 484 766 прививок.

Напомним, полной вакцинацией от коронавируса охвачено 18,9% населения планеты, а прививки получили около 2,8 млрд человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, COVID-сертификат в Украине могут ввести с 1 июля и он будет действовать до 180 дней.