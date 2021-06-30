В Индии растет число случаев мультисистемного воспалительного синдрома у детей

В июне в Индии госпитализировали четверо детей с симптомами мультисистемного воспалительного синдрома. У них была одышка и низкое артериальное давление.

Их матери заразились коронавирусом более месяца назад, но у детей не было симптомов COVID-19. Однако в больнице Кастурба у молодых пациентов были обнаружены антитела к заболеванию, что говорит о перенесенной инфекции, сообщает ВВС.

Мультисистемный воспалительный синдром обычно развивается через четыре-шесть недель после того, как дети и подростки выздоровели от коронавируса. В больнице двое из больных детей выздоровели, а двое других до сих пор лечатся в отделении интенсивной терапии.

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На фоне ослабления второй волны коронавируса педиатры в Индии сообщают о новых случаях этого редкого, но серьезного заболевания. Поскольку врачи все еще сообщают о случаях заболевания, неясно, сколько детей пострадали. На данный момент в США зарегистрировано более четырех тысяч таких случаев и 36 смертей от этой болезни.

По словам медиков, это состояние является результатом сильной иммунной реакции на вирус, которая может привести к воспалению жизненно важных органов.

Симптомы часто могут имитировать другие заболевания вначале: высокая и стойкая лихорадка, сыпь, красные глаза, воспаленные лимфатические узлы, боли в желудке, низкое кровяное давление, боль в теле и вялость. Некоторые симптомы похожи на болезнь Кавасаки.

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