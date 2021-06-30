В Украине свыше 600 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро среды, 30 июня, в Украине официально подтверждено 2 235 096 случаев коронавирусной инфекции. Из них 633 обнаружены за прошедшие сутки, 31 – дети и 19 медиков. Госпитализировали 360 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 340 человек (+40 за сутки), выздоровели 2 166 668 (+2 294). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине объявили о начале тестирования получения COVID-сертификатов о вакцинации против коронавируса. Оно стартует с 1 июля.