В Чехии обнаружен более заразный штамм COVID-19 Лямбда: чем опасен

В Чехии выявили первое заражение штаммом коронавируса Лямбда. Впервые этот вариант зафиксировали в Латинской Америке.

Об этом сообщили в Государственном институте общественного здоровья, передают Novinky. Один случай зафиксирован в Центрально-Чешском крае.

Представитель ведомства Хелена Йиржинкова уточнила, что зараженного обнаружили на прошлой неделе.

Также в стране зафиксировано 120 новых случаев "индийского" штамма Дельта, 21 случай "бразильской" Гаммы и 65 "южноафриканской" Беты.

Отмечается, что в стране доминирует "британский" штамм, а треть больных приходится на чешскую столицу Прагу.

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Всемирная организация здравоохранения считает, что Лямбда может быть заразнее обычного COVID-19. Также предварительно она может нести большую угрозу для иммунной системы.

В организации начали изучать мутацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лямбду впервые обнаружили в Перу в августе 2020 года. На этот вариант приходится более 80% всех заражений в латиноамериканской стране. Также случаи фиксировались в Аргентине и Чили.