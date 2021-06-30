В Чехии обнаружен более заразный штамм COVID-19 Лямбда: чем опасен
В Чехии выявили первое заражение штаммом коронавируса Лямбда. Впервые этот вариант зафиксировали в Латинской Америке.
Об этом сообщили в Государственном институте общественного здоровья, передают Novinky. Один случай зафиксирован в Центрально-Чешском крае.
Представитель ведомства Хелена Йиржинкова уточнила, что зараженного обнаружили на прошлой неделе.
Также в стране зафиксировано 120 новых случаев "индийского" штамма Дельта, 21 случай "бразильской" Гаммы и 65 "южноафриканской" Беты.
Отмечается, что в стране доминирует "британский" штамм, а треть больных приходится на чешскую столицу Прагу.
Всемирная организация здравоохранения считает, что Лямбда может быть заразнее обычного COVID-19. Также предварительно она может нести большую угрозу для иммунной системы.
В организации начали изучать мутацию.
Как сообщал OBOZREVATEL, Лямбду впервые обнаружили в Перу в августе 2020 года. На этот вариант приходится более 80% всех заражений в латиноамериканской стране. Также случаи фиксировались в Аргентине и Чили.
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