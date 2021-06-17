ВОЗ заявила о более заразном штамме COVID-19, который может навредить иммунной системе

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса может быть заразнее обычного COVID-19. Мутация получила название "лямбда".

Вариант был впервые обнаружен в Латинской Америке, сообщает DW. ВОЗ начала изучать мутацию, поскольку она может представлять большую угрозу иммунной системе человека.

Отмечается, что точного подтверждения этому у ученых еще нет. "Лямбда" была выявлена впервые в Перу в августе 2020 года. При этом на этот вариант COVID-19 приходится 81% всех зафиксированных случаев в стране. В Аргентине и Чили эта доля равна примерно одной трети.

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Напомним, что итальянском муниципалитете впервые обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса. Мутация схожа с выявленной в ЮАР, но отличается от "британской".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Индии, может стать более опасной для детей. Сейчас этот штамм еще не получил серьезную форму, но предпосылки есть.