Ким Чен Ын заявил об угрозе безопасности КНДР из-за коронавируса

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил об угрозе безопасности КНДР из-за распространения коронавируса. В связи с этим он отчитал высших должностных лиц правящей партии за неудачи в противоэпидемической работе.

По его словам, они привели к "великому кризису" и поставили под угрозу безопасность страны и людей, передает Reuters. При этом в сообщении государственного информационного агентства не говорится, что конкретно произошло или как это подвергло людей риску.

Стоит отметить, что Северная Корея не подтвердила ни одного случая заражения коронавирусом. Это утверждение подверглось сомнению официальными лицами Южной Кореи и США. При этом Северная Корея ввела строгие антивирусные меры, в том числе закрыла границы и ограничила поездки внутри страны.

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Ким созвал собрание политбюро Рабочей партии Кореи, чтобы обсудить пренебрежение некоторыми руководителями партий к своим обязанностям, в том числе неспособность реализовать важные долгосрочные меры по борьбе с пандемией. На встречи заменили несколько членов политбюро.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына Ким Е Чжон пригрозила министру иностранных дел Южной Кореи, заявив, что они "дорого заплатят" за свои комментарии о коронавирусе в КНДР.