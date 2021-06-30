Россия побила новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 29 июня, в России зафиксировали рекорд летальных случаев с начала пандемии коронавируса (COVID-19) – 669. За день в РФ заразилось 21 042 человека.

Как сообщает оперативный штаб РФ по ситуации с болезнью, Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в Москве – 117 и Санкт-Петербурге – 111.

Всего в России инфицировалось 5 514 599 человек, скончалось – 135 214 пациентов.

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Добавим, что в России началась новая вспышка коронавируса. Несмотря на то, что граждан еще в конце зимы начали прививать "Спутником V", темпы вакцинации остались на низком уровне. Этот препарат так и не вызвал массового доверия, россияне жалуются, что начали заражаться COVID-19 даже после того, как сделали уколы. Подробнее о прививочной кампании в РФ читайте в материале OBOZREVATEL.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выказала обеспокоенность в связи с обнаружением ряда проблем при производстве российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Как сообщал OBOZREVATEL, директор туристической фирмы из Краснодара (Россия) отправила больного коронавирусом клиента в путешествие за границу. Женщина помогла обмануть ПЦР-тест с помощью антисептика.