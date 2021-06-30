Moderna обнародовала данные об эффективности ее вакцины против штамма Дельта

В компании Moderna заявили, что вакцина их производства вырабатывает антитела против нового варианта коронавируса Дельта. Он распространился в США и по всему миру.

Исследователи проверили образцы крови восьми человек на наличие антител против версий спайк-белка из различных вариантов COVID-19. Включая мутацию Дельта, которая появилась в Индии, пишет Bloomberg со ссылкой на bioRxiv.

В заявлении Moderna говорится, что данная вакцина дает нейтрализующие титры против всех вариантов, которые были протестированы. Отмечается, что по сравнению с количеством антител, продуцируемых против основной версии коронавируса, уровни нейтрализующих антител против варианта Дельта были снижены в 2,1 раза.

Видео дня

Эффективность вакцины в лабораторном исследовании напрямую не измерялась. После опубликования результатов акции компании Moderna выросли на 5,9% в Нью-Йорке.

Отметим, что угроза распространения штамма Дельта вызывает опасения у Всемирной организации здравоохранения. Специалисты указали на опасность, которая вдвойне превышает изначальный штамм, зафиксированный в Ухани в 2019 году.

Украинское правительство утвердило рекомендации Совета национальной безопасности и обороны по противодействию штамму Дельта. Эти правила начнут действовать уже со 2 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине объявили о начале тестирования получения COVID-сертификатов о вакцинации против коронавируса. Оно стартует с 1 июля. Также начат поиск добровольцев для бета-теста.