ВОЗ предупредила об особой заразности штамма Дельта и опасности новой волны коронавируса
Угроза распространения нового штамма коронавируса Дельта вызывает опасения у Всемирной организации здравоохранения. Специалисты указали на опасность, которая вдвойне превышает изначальный штамм, зафиксированный в Ухани в 2019 году.
Об этом сообщил The Guardian после конференции научных сотрудников ВОЗ. Мнения ученых сошлись на том, что Дельта может стать доминирующим штаммом среди прочих разновидностей мутаций COVID.
В связи с этим Германия уже закрыла границы для граждан Португалии, где более 70% случаев новых заражений возникают из-за Дельты.
"Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, представляют собой эффективное средство по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания", – указала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.
Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на опасность нового штамма, итальянские власти сняли карантинные ограничения для жителей страны.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.