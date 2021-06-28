ВОЗ предупредила об особой заразности штамма Дельта и опасности новой волны коронавируса

Угроза распространения нового штамма коронавируса Дельта вызывает опасения у Всемирной организации здравоохранения. Специалисты указали на опасность, которая вдвойне превышает изначальный штамм, зафиксированный в Ухани в 2019 году.

Об этом сообщил The Guardian после конференции научных сотрудников ВОЗ. Мнения ученых сошлись на том, что Дельта может стать доминирующим штаммом среди прочих разновидностей мутаций COVID.

В связи с этим Германия уже закрыла границы для граждан Португалии, где более 70% случаев новых заражений возникают из-за Дельты.

"Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, представляют собой эффективное средство по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания", – указала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

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Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на опасность нового штамма, итальянские власти сняли карантинные ограничения для жителей страны.