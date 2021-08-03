Хроника коронавируса на 3 августа: за сутки прибавилось 474 тысячи зараженных COVID-19
По состоянию на вторник, 3 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 199,5 млн человек. За минувший день выявили 474 489 новых инфицированных, умерли еще 7649. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.
При этом выздоровели более 180 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 56 тыс., Иране – 37 тыс. и Индии – 30 тыс.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 253 534 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 955 человек, а 2 187 170 вылечились.
В Украине ослабить карантин могут для тех, кто получил прививку от коронавируса. Пересматривать нормы планируют в случае изменения эпидемиологической ситуации, заявил OBOZREVATEL главный санврач Игорь Кузин.
Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец заявила, что прививку от коронавируса придется делать каждый год. Так же, как и в случае с прививкой от сезонного гриппа.
В США анонсировали открытие первой клиники для людей, которые перенесли коронавирус и страдают так называемым постковидным синдромом. Она будет работать на базе Стэндфордского университета.
Система здравоохранения Украины готова к борьбе с новой волной коронавируса, вызванной штаммом Дельта, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
В Европейском Союзе полностью вакцинировали уже 60% взрослого населения. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.