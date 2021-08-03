Хроника коронавируса на 3 августа: за сутки прибавилось 474 тысячи зараженных COVID-19

По состоянию на вторник, 3 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 199,5 млн человек. За минувший день выявили 474 489 новых инфицированных, умерли еще 7649. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.

При этом выздоровели более 180 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 56 тыс., Иране – 37 тыс. и Индии – 30 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 253 534 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 955 человек, а 2 187 170 вылечились.

В Украине ослабить карантин могут для тех, кто получил прививку от коронавируса. Пересматривать нормы планируют в случае изменения эпидемиологической ситуации, заявил OBOZREVATEL главный санврач Игорь Кузин.

Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец заявила, что прививку от коронавируса придется делать каждый год. Так же, как и в случае с прививкой от сезонного гриппа.