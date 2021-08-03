Ученые назвали напиток, который может сделать тест на COVID-19 ложноположительным

Экспресс-тест на антиген с использованием напитка колы показал ложноположительный результат. Точную причину, по которой это происходит, эксперты пока не нашли.

Результаты эксперимента опубликованы в журнале Pharmazeutische Zeitung. Ученые Ливерпульского университета вместо обычных образцов из горла и носа взяли капли напитков: минеральную воду, аналоги Coca Cola, Fanta и Sprite, различные фруктовые соки и другие.

Так, минеральная вода и образцы напитков с подсластителями показали отрицательный результат, а концентраты соков и вовсе сделали тест недействительным.

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При этом у напитков вроде колы результат был ложноположительным.

Специалисты хотят провести дальнейшие исследования, чтобы изучить влияние консервантов или других компонентов этих напитков на результаты теста.

Также ученые хотят выяснить, как поведет себя тест-система, если взять анализ у человека, только что употребившего колу. Пока что они рекомендуют сдавать любой тест на коронавирус натощак.

Как сообщал OBOZREVATEL,по словам украинского врача-инфекциониста Ольги Голубовской, после прививки против коронавируса человек все еще находится в инфекционном периоде. Поэтому здоровье нужно беречь по меньшей мере в течение недели после иммунизации.

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