Протесты во Франции и почти полмиллиона заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 25 июля
По состоянию на воскресенье, 25 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 194,4 млн человек. За минувший день выявили 491 794 новых инфицированных, умерли еще 8 201. Всего от болезни скончались более 4,1 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 176,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индонезии (45,4 тыс.), Индии (40,2 тыс.) и Бразилии (38 тыс.).
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 248 164 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 835 человек, а 2 184 036 вылечились.
Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что конец пандемии коронавируса наступит не ранее, чем в середине 2022 года. Для того, чтобы миру удалось победить болезнь, во всех странах необходимо вакцинировать 70% населения.
Возвращения режима "красной" зоны карантина в Украине избежать не удастся. Несмотря на заметный спад пандемии COVID-19 в период туристического сезона, уже осенью жителей нашей страны ожидает третья волна штамма Дельта.
У штамма коронавируса Дельта, который распространился по миру из Индии, выявили около 15 мутаций по сравнению с исходным вирусом. Ведущая инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская рассказала, чем они опасны.
В Турции необходимо ужесточить меры в отношении туристов, приезжающих из России, иначе остановить рост количества новых случаев не удастся. Об этом заявил глава Союза инфекционистов, доктор Мехмет Джейхан.
В столице Франции Париже и других городах прошли митинги против законопроекта о COVID-пропусках. На акции вышли более 160 тысяч человек, известно о нападениях на полицию и журналистов. В Париже арестованы 9 человек.
В России произошла вспышка COVID-19 на паруснике "Мир", где проходят практику курсанты ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова". Заболели 15 учащихся и членов экипажа, 159 контактных лиц (из них 118 – курсанты) отправили на обсервацию.
Контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Аргентину оказался под угрозой разрыва. Власти этой страны заявили, что в июле недополучили 5,5 млн доз первого компонента препарата и 13,1 млн доз второго.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.