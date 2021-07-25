Протесты во Франции и почти полмиллиона заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 25 июля

По состоянию на воскресенье, 25 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 194,4 млн человек. За минувший день выявили 491 794 новых инфицированных, умерли еще 8 201. Всего от болезни скончались более 4,1 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 176,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индонезии (45,4 тыс.), Индии (40,2 тыс.) и Бразилии (38 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 248 164 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 835 человек, а 2 184 036 вылечились.

Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что конец пандемии коронавируса наступит не ранее, чем в середине 2022 года. Для того, чтобы миру удалось победить болезнь, во всех странах необходимо вакцинировать 70% населения.

Возвращения режима "красной" зоны карантина в Украине избежать не удастся. Несмотря на заметный спад пандемии COVID-19 в период туристического сезона, уже осенью жителей нашей страны ожидает третья волна штамма Дельта.

У штамма коронавируса Дельта, который распространился по миру из Индии, выявили около 15 мутаций по сравнению с исходным вирусом. Ведущая инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская рассказала, чем они опасны.

В Турции необходимо ужесточить меры в отношении туристов, приезжающих из России , иначе остановить рост количества новых случаев не удастся. Об этом заявил глава Союза инфекционистов, доктор Мехмет Джейхан.

В столице Франции Париже и других городах прошли митинги против законопроекта о COVID-пропусках. На акции вышли более 160 тысяч человек, известно о нападениях на полицию и журналистов. В Париже арестованы 9 человек.