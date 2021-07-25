Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19 в Украине

В воскресенье, 25 июля, Киев вновь стал лидером по количеству новых случаев коронавируса за сутки. За минувший день в столице обнаружили 85 больных.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. В то же время за сутки в Киеве умерли от COVID-19 три человека, а победили болезнь – 60.

Много новых случаев зарегистрировано также в Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях. Кроме того, Днепропетровщина снова возглавила рейтинг регионов по количеству летальных случаев за сутки – за прошедший день там умерли пятеро местных жителей.

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При этом на Черниговщине за минувшие сутки не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. Меньше же всего людей заболело в Закарпатской (1), Кировоградской (2) и Ровенской (2), Волынской (3) и Ивано-Франковской (3) областях. По 4 случая в Донецкой, Луганской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 85 случаев;

Винницкая область – 16 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 21 случай;

Донецкая область – 4 случая;

Житомирская область – 10 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 18 случаев;

Ивано-Франковская область – 3 случая;

Киевская область – 11 случаев;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 4 случая;

Львовская область – 19 случаев;

Николаевская область – 5 случаев;

Одесская область – 23 случая;

Полтавская область – 5 случаев;

Ривненская область – 2 случая;

Сумская область – 12 случаев;

Тернопольская область – 4 случая;

Харьковская область – 9 случаев;

Херсонская область – 14 случаев;

Хмельницкая область – 6 случаев;

Черкасская область – 5 случаев;

Черновицкая область – 4 случая;

Черниговская область – 0 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине официально подтверждено 2 248 450 случаев коронавирусной инфекции. Из них 286 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 19 детей и двое медработников.

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