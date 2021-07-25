Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19 в Украине
В воскресенье, 25 июля, Киев вновь стал лидером по количеству новых случаев коронавируса за сутки. За минувший день в столице обнаружили 85 больных.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. В то же время за сутки в Киеве умерли от COVID-19 три человека, а победили болезнь – 60.
Много новых случаев зарегистрировано также в Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях. Кроме того, Днепропетровщина снова возглавила рейтинг регионов по количеству летальных случаев за сутки – за прошедший день там умерли пятеро местных жителей.
При этом на Черниговщине за минувшие сутки не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. Меньше же всего людей заболело в Закарпатской (1), Кировоградской (2) и Ровенской (2), Волынской (3) и Ивано-Франковской (3) областях. По 4 случая в Донецкой, Луганской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 85 случаев;
Винницкая область – 16 случаев;
Волынская область – 3 случая;
Днепропетровская область – 21 случай;
Донецкая область – 4 случая;
Житомирская область – 10 случаев;
Закарпатская область – 1 случай;
Запорожская область – 18 случаев;
Ивано-Франковская область – 3 случая;
Киевская область – 11 случаев;
Кировоградская область – 2 случая;
Луганская область – 4 случая;
Львовская область – 19 случаев;
Николаевская область – 5 случаев;
Одесская область – 23 случая;
Полтавская область – 5 случаев;
Ривненская область – 2 случая;
Сумская область – 12 случаев;
Тернопольская область – 4 случая;
Харьковская область – 9 случаев;
Херсонская область – 14 случаев;
Хмельницкая область – 6 случаев;
Черкасская область – 5 случаев;
Черновицкая область – 4 случая;
Черниговская область – 0 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине официально подтверждено 2 248 450 случаев коронавирусной инфекции. Из них 286 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 19 детей и двое медработников.
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