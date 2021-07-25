В курортном регионе Украины уровень госпитализации взлетел до 80%

В Херсонской области, где расположены популярны курортные города Железный Порт, Лазурное и Скадовск уровень госпитализации из-за коронавируса (COVID-19) поднялся до 80%.

Об этом говорят данные Министерства здравоохранения Украины за 24 июля. При этом еще 23 июля этот показатель составлял 69,8%.

Добавим, что в других курортных регионах показатель госпитализаций ниже: Одесская область – -7,1%, и Николаевская – 4,7%.

Отметим, что высокий показатель госпитализаций наблюдался в Луганской области – 41,8%, Ивано-Франковской – 37%, Харьковская – 31,9%.

В Киеве уровень госпитализаций по данным на 24 июля составил 10,7%.

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Напомним, что в прогнозе Национальной академии наук Украины говорится, что в стране завершается фаза спада заболеваемости коронавирусом (COVID-19). В стране существует угроза возникновения "взрывного темпа" новых случаев заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог рассказала, что осенью Украину может накрыть новая волна COVID-заболеваемости. Уже сейчас есть все предпосылки, что ситуация будет усложняться.