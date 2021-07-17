Украину осенью накроет новая волна коронавируса, нужно готовиться – эпидемиолог

Осенью Украину может накрыть новая волна COVID-заболеваемости. Уже сейчас есть все предпосылки, что ситуация будет усложняться.

Об этом в интервью "ТСН" заявила эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк. По ее словам, предсказать развитие ситуации трудно, однако ухудшение точно произойдет.

"Мы ждем все же вторую волну, которая будет осенью. Но, опять же, все непредсказуемо. Если к нам не приедет много людей с новым штаммом, возможно, будет проще", — отметила она.

Специалист добавила, что Дельта-штамм отличается повышенной контагиозностью (заразительностью – Ред.) и может вызывать тяжелое течение COVID-19. По этой причине эпидемиологическая ситуация в Украине, вероятно, будет тяжелее, чем раньше.

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"По всем тенденциям, есть все предпосылки, что ситуация будет усугубляться", – добавила Сояк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ заявили, что мир уже находится в начале третьей волны коронавируса. Сегодня в странах регистрируют рост заболеваемости, несмотря на вакцинацию.

А главный санврач Игорь Кузин считает, что именно штамм Дельта станет причиной роста заболеваемости осенью. По прогнозам специалистов, количество больных может превысить максимальные показатели прошлого года.