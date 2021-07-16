Штамм Дельта спровоцирует новую волну коронавируса в Украине? Чего опасаются врачи и будет ли локдаун

Украину осенью может накрыть новая, уже третья волна заболеваемости коронавирусом. Вспышку спровоцируют новые штаммы, в частности, Дельта, который отличается более высокой заразностью и продолжает стремительно распространяться по миру.

Чтобы избежать жестких карантинных ограничений, которые так не нравятся украинцам, следует ускорить процесс массовой вакцинации. Это поможет не только снизить нагрузку на медицинскую систему, но и уменьшить количество пациентов с тяжелым течением болезни.

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В последние месяцы коронавирус начал активно мутировать. Появилось несколько опасных штаммов, в частности, Дельта и Эпсилон. Они отличаются большей заразностью и даже невосприимчивостью к вакцинам.

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Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отмечает, что именно Дельта станет причиной новой волны заболеваемости осенью. Согласно одному из прогнозов, количество заболевших может на треть превысить прошлогодние максимальные показатели.

"У нас пожилое население вакцинировано только на 17%. То есть, когда Дельта наберет обороты, мы будем иметь не меньшее, а даже большее количество поражения наших граждан... Темпы вакцинации показывают, что мы не только приближаемся к странам третьего мира, мы такой страной фактически являемся", – отметил в комментарии OBOZREVATEL врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Однако осенний всплеск заболеваемости связан не только с мутацией, но и с окончанием туристического сезона. После летних отпусков многие украинцы вернутся на работу, некоторые из них подхватят в других странах коронавирус и заразят своих коллег. Кроме того, с наступлением похолоданий начнут циркулировать и другие заболевания – грипп, ОРВИ, парагрипп.

Министерство здравоохранения уже начало готовиться к новому всплеску заболеваемости. В частности, ведомство намерено обеспечить основные ковидные больницы централизованным кислородом в больших объемах.

"Мы уже начали подготовку, мы понимаем уровни возможной вспышки в осенне-зимний период, поэтому работаем над тем, чтобы обеспечить базовые больницы централизованным кислородом в тех объемах, которые использовали самые загруженные больницы", – заявил министр Виктор Ляшко.

Кузин добавляет, что страны, где зафиксирован Дельта-штамм, регистрируют не только повышение уровня заболеваемости, но и значительный рост нагрузки на интенсивные палаты лечения.

Врачи подтверждают возможность роста заболеваемости из-за мутации коронавируса. Однако все специалисты сходятся во мнении – чем больше украинцев вакцинируется, тем меньше риск распространения болезни.

"Дельта -вариант коронавируса более заразен. Он представляет опасность для непривитых в самой большей степени. Для переболевших и тех, кто привит единичной дозой, конечно, риски ниже. Те, кто привились второй дозой, тоже могут ощутить его на себе, но в гораздо меньшей степени, чем предыдущие группы. Однако все же вакцины спасают от тяжелого течения заболевания. Непривитые с большей вероятностью заболеют более тяжело, чем привитые даже одной дозой", – отмечает израильский врач-анестезиолог Борис Бриль.

"Вероятность новой волны заболеваемости этой осенью в Украине очень велика", – предупредил он. По словам специалиста, на это есть две причины:

первая – тот факт, что в настоящее время большая часть украинцев не сделала прививку от COVID-19;

вторая – законы распространения инфекции.

"Эпидемия развивается волнами. Сначала заболеваемость растет, потом вводятся карантинные ограничения, заболеваемость падает, но потом снова растет. Ведь вирус никуда не исчез", – добавил Бриль.

А врач-эпидемиолог Алексей Галимский более резок в своих прогнозах. По его словам, из-за заразного штамма украинцам следует готовиться к худшему. Мол, спрогнозировать масштабы третьей волны просто невозможно.

"По факту, мы сейчас находимся в темноте с закрытыми глазами. Я бы предлагал готовиться к худшему... Мы можем сказать, что большая часть вакцинированных, если и инфицируется, то перенесет болезнь легче. Но проблема в том, что вакцинированных у нас небольшое количество", – отметил он.

Пока официальных заявлений на этот счет не было. Однако в связи с распространением Дельта-штамма власти уже ввели дополнительные ограничения для лиц, которые возвращаются из Индии, России и Португалии. С положительным результатом ПЦР-теста иностранцев просто не будут пускать в страну, а украинцев сразу же поместят на самоизоляцию.

Сегодня в Украине действует адаптивный карантин: регионы делятся на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, где карантинные ограничения зависят от эпидемической ситуации. Сейчас все области – зеленые.

Наиболее строгий карантин введут, если хотя бы два из пяти определенных показателей будут превышать норму три дня подряд и будет угроза коллапса медицинской системы. В частности, это:

загруженность кроватей с кислородом в регионе более чем на 65%;

более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

увеличение количества госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;

менее 300 ПЦР-тестов за 7 дней на 100 тысяч населения;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%.

Пока что в Минздраве не говорят о планах вводить жесткий карантин – ситуация с коронавирусом стабильная, а за последние дни даже фиксируют рекордно низкие показатели. Однако Дельта может все изменить – для начала вспышки достаточно небольшого количества инфицированных. По этой причине в ведомстве украинцев призывают как можно скорее вакцинироваться – это единственный способ избежать нового всплеска заболеваемости.