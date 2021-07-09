Александрин: штамм Дельта 'подкосил' Россию и попал в Украину, но коллективного иммунитета нет

В Украине может повториться российский сценарий эпидемии коронавируса, когда заболеваемость и смертность будут расти стремительными темпами. Дельта штамм набирает обороты, и к тому моменту, когда он станет особенно опасным, необходимо успеть вакцинировать людей из групп риска.

Вакцинация – не единственное средство преодоления эпидемии. В стране должны быть внедрены программы инфекционной безопасности, в частности, обеспечено проветривание закрытых помещений.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. Далее приводим его прямую речь.

Радуцкий заявил об исследовании, согласно которому 33% украинцев имеют иммунитет к коронавирусу. При этом официально в Украине переболело порядка 2,2 млн человек. Какой вывод из этого можно сделать? Что в Украине отсутствует система эпиднадзора, на которой можно основываться при принятии управленческих решений.

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Я еще не ознакомился с этим исследованием, но думаю, что оно не является репрезентативным. Такие исследования должны быть опубликованы и подвержены оценке специалистов.

Начнем с того, что наличие титра антител не говорит о том, что у человека есть иммунитет. А как я понимаю, в этом исследовании определялся именно титр антител. Но даже если мы представим, что у 33% населения есть иммунитет, этого недостаточно для того, чтобы был создан коллективный иммунитет. Риски все еще огромные.

Вакцинопрофилактика у нас, мягко говоря, провисает. Меня больше всего интересует группа риска – люди пожилого возраста и те, кто имеет хронические заболевания.

На сегодняшний день мы видим вакцинацию Pfizer и другими вакцинами, которые более популярны у населения, силовых структур, депутатов и всех кого угодно. Но государство должно брать на себя ответственность и проводить подготовку к новому росту заболеваемости. К тому времени должны быть вакцинированы все группы риска. Кроме того, государство должно брать на себя ответственность за возможные реакции и осложнения от вакцинации, страховать от них.

У нас пожилое население вакцинировано только на 17%. То есть, когда Дельта наберет у нас обороты, мы будем иметь не меньшее, а даже большее количество поражения наших граждан.

Темпы вакцинации показывают, что мы не только приближаемся к странам третьего мира. Мы такой страной фактически являемся.

В тех государствах, где охват вакцинопрофилактикой высокий, например, в США, у граждан есть определенные "плюшки". Если вы вакцинированы, вы можете собираться группами, ходить без маски и так далее. В Великобритании объявили об отмене карантинных мероприятий, потому что охват вакцинопрофилактикой населения, а особенно – групп риска, уже обеспечен.

Это яркий пример того, когда государство не словом, а делом берет на себя ответственность, внедряет и доводит до конца те вещи, которые должны делаться.

Теперь посмотрим на РФ, которая якобы тоже вакцинирует свое население, но при этом охват очень низкий. Там огромный уровень госпитализации, огромный уровень смертности. Что касается "Спутника V", то я считаю, следует вакцинироваться только теми вакцинами, которые рекомендованы ВОЗ.

Я думаю, что то, что на сегодня происходит в Российской Федерации, показывает, что ожидает нас. У нас самая большая протяженность границы с РФ, достаточно большая коммуникация с Россией. Более того, мы видим, что постсоветский лагерь – что Украина, что РФ – по внедряемым программам инфекционной безопасности до сих пор находятся примерно на одинаковом уровне.

В РФ фиксируется большая часть госпитализаций, смертности, уровня заболеваемости в Москве и в Питере, то есть там, где есть финансы. А там, где нет финансирования, где не проводится нормальное тестирование, там ситуация "нормальная". В нашей стране то же самое. На сегодня уровень тестирования у нас упал достаточно сильно.

Конечно же, Дельта в Украине уже есть. Она характерна тем, что индекс заразности намного выше. На сегодня распространение вируса наиболее опасно через воздушный путь передачи. Особенно велик риск заражения в замкнутых помещениях. Например, в офисах.

И во всех этих замкнутых помещениях отсутствует система вентиляции. Есть кондиционеры, но проветривания нет. А значит, если в помещении присутствует один человек, который имеет даже латентную форму COVID-19, он заразит всех, кто подвержен заболеванию.

Поэтому вирус нельзя победить одной вакцинацией. Нужно предпринимать и другие меры, в том числе обеспечивать вентиляцию в социально важных объектах – в садиках, школах и так далее.