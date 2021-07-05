Новая волна COVID-19 в Украине очень вероятна, – врач из Израиля

Заболеваемость коронавирусом в Украине осенью может резко возрасти. Одна из причин – недостаточный обхват вакцинации.

Такой прогноз в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL озвучил врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль. "Вероятность новой волны заболеваемости этой осенью в Украине очень велика", – предупредил он.

Медик перечислил возможные причины. Первая – тот факт, что в настоящее время большая часть украинцев не сделала прививку от COVID -19. Вторая причина – законы распространения инфекции.

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"Эпидемия развивается волнами. Сначала заболеваемость растет, потом вводятся карантинные ограничения, потом заболеваемость падает, но потом снова растет. Ведь вирус никуда не исчез", – пояснил Бриль.

" Как это можно остановить? Только вакцинацией и ограничениями", – подчеркнул он.

В этом контексте врач заявил, что в Израиле, где была привита большая часть населения, ситуация и прогнозы совсем иные. "В Израиле мы не ожидаем осенней волны. Мы и весеннюю не заметили. У нас привито порядка 80% взрослого населения или около 60% всего населения. Дельта-коронавирус, конечно же, попал и к нам в страну, но болеют единицы – те, кто не привит. Но поскольку непривитыми остались молодежь и дети, соответственно, и течение болезни относительно легкое", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, 24 июня в Украине был установлен рекорд вакцинации. В этот день прививку от коронавируса получили более 96 тысяч украинцев. Общее число привитых составило 1,8 миллиона.