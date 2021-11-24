Новая Зеландия откажется от жестких ограничений, а в Украине прогнозируют новую вспышку. Хроника коронавируса на 24 ноября

В мире за сутки прибавилось 553 тысячи больных коронавирусом, что на 100 тысяч больше, чем накануне, еще 7,6 тыс. человек умерли от него. Показатель всех случаев заражения вырос до 259 млн, но из них 234,3 млн жителей планеты болезнь удалось побороть (+444,2 тыс. за сутки).

Пандемия COVID-19 продолжает держать "в тисках" Европу и, прогнозируют в ВОЗ, к весне следующего года количество смертей там может достичь 2 млн. В надежде сдержать распространение инфекции, в странах усиливают карантинные ограничения и вакцинируют детей.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

за время пандемии инфекцию подхватили 3 353 136 украинцев, из которых 2 796 597 выздоровели, а 82 318 не смогли побороть недуг и умерли. До сих пор болеют более 474 тысяч человек.

В Нидерландах из-за роста новых случаев заболевания больницы некоторых городов переводят пациентов в соседнюю Германию . В частности, в Северный Рейн-Вестфалию (земля на западе страны).

В то же время в самой Германии 17-й день подряд фиксируют высокий уровень заражений. В связи с этим правительство страны рассматривает возможность еще большего усиления карантина, а также введения обязательной вакцинации.

В Национальной академии наук опубликовали прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине на период с 24 ноября по 7 декабря. Согласно ему, пик смертности от этой болезни в стране пройден .

В Новой Зеландии решили изменить систему борьбы с коронавирусом, определив его не как эпидемический, а эндемический недуг. Так, в стране не будут применяться жесткие ограничения, при этом планируют увеличивать темпы вакцинации.

Эпидемиолог Светлана Доан предположила, что впоследствии штамм Дельта может стать слабее и перейти в разряд сезонной инфекции. Однако на смену возбудителю может прийти новый – агрессивный вид болезни .

Ученые заявили, что COVID-19 может притуплять чувство боли и рассказали, в каких именно случаях.

В Киевской школе экономики спрогнозировали следующую вспышку COVID-19 в Украине уже в январе 2022 года. Пока же заболеваемость спадает вторую неделю подряд, говорят в KSE.

Около 3,3 млрд жителей мира полностью вакцинировались против коронавируса, что составляет 42% от всего населения. Наилучшие темпы иммунизации (общее количество введенных доз) показывают Китай, Индия и США.

За прошедшие сутки больше всего случаев заражения подтвердили в США – 86 тыс., Германии – 54,2 тыс., Британии – 42,4 тыс., России – почти 34 тыс. и Франции – 30,5 тыс. Украина по этому показателю заняла 9-ю строчку в Европе и 12-ю в мире.