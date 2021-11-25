Ученые обнаружили новый вариант COVID-19 с большим количеством мутаций: он опаснее Дельты
Ученые из Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Потенциально он может быть опаснее всех других вариантов, в том числе и Дельты.
Об этом пишет Daily Mail. Называется штамм B.1.1.529, он содержит 32 мутации, многие из которых указывают на вероятную устойчивость к вакцинам.
По словам генетика Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу, штамм возник в результате затяжной инфекции у пациента с ослабленным иммунитетом, предположительно, с ВИЧ или СПИДом.
Исследователям известно о 10 случаях заболевания: в Ботсване, ЮАР и Гонконге.
Хотя ученые и называют новый вариант "ужасающим", все же они считают, что широкое распространение он вряд ли получит. Огромное количество мутаций может сделать его нестабильным.
Специалисты намерены отслеживать этот штамм.
Напомним, что Дельта стала доминирующим штаммом коронавируса – он составляет 99% от всех случаев заболеваемости в мире за последние два месяца.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине обнаружили новый вариант COVID-штамма Дельта – AY.4.2, который британские ученые считают еще более заразным.
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