В Украину попал новый подвид штамма Дельта: его считают более заразным и опасным

Юрий Сергиенко
Covid
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В Украину попал новый подвид штамма Дельта: его считают более заразным и опасным

В Украине обнаружили новый вариант COVID-штамма Дельта – AY.4.2. Случай зафиксирован в Днепре.

Об этом сообщается на Facebook-странице Института молекулярной биологии и генетики. Отмечается, что такой вариант штамма британцы считают более заразным.

"Впервые в Украине зафиксировано появление штамма Дельта AY.4.2 – в Днепре", – сказано в сообщении.

Сколько людей заразились им, не уточняется.

AY.4.2 был обнаружен в Великобритании этим летом. По мнению британских ученых, он более контагиозный (заразный) среди всех остальных вариантов COVID-19.

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Также в институте добавили, что в целом "индийский" штамм и его мутации намного заразнее по сравнением с "уханьским" или "британским".

Пост Института молекулярной биологии и генетики.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано 14 325 новых случаев заболевания коронавирусом. Еще 595 человек скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Национальной академии наук пришли к выводу, что пик смертности от COVID-19 в Украине пройден.

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