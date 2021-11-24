В Украину попал новый подвид штамма Дельта: его считают более заразным и опасным
В Украине обнаружили новый вариант COVID-штамма Дельта – AY.4.2. Случай зафиксирован в Днепре.
Об этом сообщается на Facebook-странице Института молекулярной биологии и генетики. Отмечается, что такой вариант штамма британцы считают более заразным.
"Впервые в Украине зафиксировано появление штамма Дельта AY.4.2 – в Днепре", – сказано в сообщении.
Сколько людей заразились им, не уточняется.
AY.4.2 был обнаружен в Великобритании этим летом. По мнению британских ученых, он более контагиозный (заразный) среди всех остальных вариантов COVID-19.
Также в институте добавили, что в целом "индийский" штамм и его мутации намного заразнее по сравнением с "уханьским" или "британским".
Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано 14 325 новых случаев заболевания коронавирусом. Еще 595 человек скончались.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Национальной академии наук пришли к выводу, что пик смертности от COVID-19 в Украине пройден.
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