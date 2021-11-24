Украина прошла пик смертности от коронавируса – НАН

Марина Лисничук
Covid
1 минута
382
Украина прошла пик смертности от коронавируса – НАН

В Национальной академии наук опубликовали прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине на период с 24 ноября по 7 декабря. Согласно ему, пик смертности от этой болезни в стране пройден.

Однако есть несколько регионов, где эпидемическая ситуация до сих пор сложная. Отчет доступен на Facebook-странице и официальном сайте НАН (чтобы посмотреть графики, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в последние две недели эпидемия коронавируса в Украине демонстрировала спад по всем показателям.

К примеру, по сравнению с пиковыми значениями, упало количество:

  • положительных ПЦР-тестов – на 53%;

Видео дня

  • новых инфицирований – на 30%;

  • суточных госпитализаций – на 30%;

  • занятых COVID-коек в больницах – на 19%;

  • смертность – на 9%.

Текущая волна количества новых больных в Украине

По расчетам специалистов, пик смертности был пройден наиболее поздно – в период 8-12 ноября.

В НАН подчеркнули, что спад заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается во всех регионах, кроме Закарпатья и Кировоградщины.

В то же время ученые указывают на эффективности полной вакцинации против COVID-19, которая в предотвращении госпитализаций людей отдельных возрастных групп составляет от 84 до 92%.

Прогнозные значения количества новых случаев COVID-19 в Украине
Прогнозные значения количества новых случаев COVID-19 для Украины с учетом недельной изменчивости

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты Киевской школы экономики спрогнозировали следующую вспышку заболеваемости коронавирусом в Украине уже в январе 2022 года. Пока же, подчеркивают в KSE, она спадает вторую неделю подряд.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаИсследование ученыхКоронавируссмертьАкадемия наук Украинывирус