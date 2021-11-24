Украина прошла пик смертности от коронавируса – НАН
В Национальной академии наук опубликовали прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине на период с 24 ноября по 7 декабря. Согласно ему, пик смертности от этой болезни в стране пройден.
Однако есть несколько регионов, где эпидемическая ситуация до сих пор сложная. Отчет доступен на Facebook-странице и официальном сайте НАН (чтобы посмотреть графики, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что в последние две недели эпидемия коронавируса в Украине демонстрировала спад по всем показателям.
К примеру, по сравнению с пиковыми значениями, упало количество:
положительных ПЦР-тестов – на 53%;
новых инфицирований – на 30%;
суточных госпитализаций – на 30%;
занятых COVID-коек в больницах – на 19%;
смертность – на 9%.
По расчетам специалистов, пик смертности был пройден наиболее поздно – в период 8-12 ноября.
В НАН подчеркнули, что спад заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается во всех регионах, кроме Закарпатья и Кировоградщины.
В то же время ученые указывают на эффективности полной вакцинации против COVID-19, которая в предотвращении госпитализаций людей отдельных возрастных групп составляет от 84 до 92%.
Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты Киевской школы экономики спрогнозировали следующую вспышку заболеваемости коронавирусом в Украине уже в январе 2022 года. Пока же, подчеркивают в KSE, она спадает вторую неделю подряд.
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