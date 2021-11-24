Украина прошла пик смертности от коронавируса – НАН

В Национальной академии наук опубликовали прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине на период с 24 ноября по 7 декабря. Согласно ему, пик смертности от этой болезни в стране пройден.

Однако есть несколько регионов, где эпидемическая ситуация до сих пор сложная. Отчет доступен на Facebook-странице и официальном сайте НАН (чтобы посмотреть графики, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в последние две недели эпидемия коронавируса в Украине демонстрировала спад по всем показателям.

К примеру, по сравнению с пиковыми значениями, упало количество:

положительных ПЦР-тестов – на 53%;

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новых инфицирований – на 30%;

суточных госпитализаций – на 30%;

занятых COVID-коек в больницах – на 19%;

смертность – на 9%.

По расчетам специалистов, пик смертности был пройден наиболее поздно – в период 8-12 ноября.

В НАН подчеркнули, что спад заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается во всех регионах, кроме Закарпатья и Кировоградщины.

В то же время ученые указывают на эффективности полной вакцинации против COVID-19, которая в предотвращении госпитализаций людей отдельных возрастных групп составляет от 84 до 92%.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты Киевской школы экономики спрогнозировали следующую вспышку заболеваемости коронавирусом в Украине уже в январе 2022 года. Пока же, подчеркивают в KSE, она спадает вторую неделю подряд.