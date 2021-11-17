Штамм Дельта составляет 99% от всех случаев COVID-19 в мире – ВОЗ

Дельта-штамм коронавируса во всем мире стал доминирующим. Он составляет 99% от всех случаев заболеваемости.

Об этом 16 ноября заявила технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария Ван Керкхове, передает CNBC. Таким образом этот вариант вируса стал самым распространенным, чем любой другой.

По словам представителя ВОЗ, почти все 900 тысяч случаев заболевания, зафиксированных за последние два месяца в мире, приходятся на Дельту.

"Дельта действительно доминирует", – сказала Верхове.

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По ее словам, сейчас наблюдается рост смертности в Европе. Кроме того, зафиксирован рост заражений по всему миру за последние четыре недели.

Верхове также отметила, что интерес для ВОЗ представляют еще два варианта коронавируса – Мю и Лямбда. Их организация активно отслеживает.

Отметим, что, по последним данным, во всем мире зафиксировано более 255 миллионов случаев заболевания коронавирусом. Из них выздоровели 230,5 млн и более 5,1 млн скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за последние сутки зафиксировано 16,3 тысячи новых случаев заражения. За это же время скончалось рекордное количество украинцев – 838.