В Украине свыше 16,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 838 человек
За сутки в Украине подтвердили 16 308 новых заражений коронавирусом, болезнь поразила 327 медработников и 1168 детей. А в больницы с диагнозом COVID-19 или подозрением на него попали 2264 человека.
На утро вторника, 16 ноября, общее количество случаев инфицирования в стране составляет 3 244 749, из них 77 985 обернулись смертью больных (+838 за сутки) и 2 664 373 выздоровлением (+21 914). Данные обновил Минздрав, опубликовав их на официальном сайте.
Наибольший суточный прирост заражений зафиксирован в Днепропетровской области – 1635, Одесской – 1549, г. Киев – 1481, на Запорожье – 1084 и Полтавщине – 1000.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1481 случай;
Винницкая область – 619 случаев;
Волынская область – 627 случаев;
Днепропетровская область – 1635 случаев;
Донецкая область – 736 случаев;
Житомирская область – 301 случай;
Закарпатская область – 379 случаев;
Запорожская область – 1084;
Ивано-Франковская область – 325 случаев;
Киевская область – 754 случая;
Кировоградская область – 127 случаев;
Луганская область – 337 случаев;
Львовская область – 770 случаев;
Николаевская область – 842 случая;
Одесская область – 1549 случаев;
Полтавская область – 1000 случаев;
Ривненская область – 653 случая;
Сумская область – 387 случаев;
Тернопольская область – 280 случаев;
Харьковская область – 547 случаев;
Херсонская область – 153 случая;
Хмельницкая область – 387 случаев;
Черкасская область – 762 случая;
Черновицкая область – 247 случаев;
Черниговская область – 326 случаев.
Традиционно, в этой статистике нет информации о заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, Крыма.
Еще 268 088 украинцев вакцинировались против COVID-19: одну дозу 15 ноября получили 102 908 человек, а полностью иммунизировались 165 180.
В Минздраве отмечают, что 88,2% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе – это невакцинированные пациенты, которые не сделали ни одной прививки против вируса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Мелитополе, население которого составляет более 150 тысяч жителей, за сутки 14 ноября не зафиксировали ни одного случая COVID-19. А вот глава Минздрава Виктор Ляшко подчеркнул, что именно сейчас Украина проходит пик заболеваемости.
Доктор медицинских наук Сергей Крамарев объяснил, как прививка против коронавируса может спасти жизнь человеку. А также, почему альтернативы вакцинации в этом случае не существует.
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