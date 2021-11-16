В Украине свыше 16,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 838 человек

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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В Украине свыше 16,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 838 человек

За сутки в Украине подтвердили 16 308 новых заражений коронавирусом, болезнь поразила 327 медработников и 1168 детей. А в больницы с диагнозом COVID-19 или подозрением на него попали 2264 человека.

На утро вторника, 16 ноября, общее количество случаев инфицирования в стране составляет 3 244 749, из них 77 985 обернулись смертью больных (+838 за сутки) и 2 664 373 выздоровлением (+21 914). Данные обновил Минздрав, опубликовав их на официальном сайте.

Наибольший суточный прирост заражений зафиксирован в Днепропетровской области – 1635, Одесской – 1549, г. Киев – 1481, на Запорожье – 1084 и Полтавщине – 1000.

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Данные по COVID-19 за сутки

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1481 случай;

  • Винницкая область – 619 случаев;

  • Волынская область – 627 случаев;

  • Днепропетровская область – 1635 случаев;

  • Донецкая область – 736 случаев;

  • Житомирская область – 301 случай;

  • Закарпатская область – 379 случаев;

  • Запорожская область – 1084;

  • Ивано-Франковская область – 325 случаев;

  • Киевская область – 754 случая;

  • Кировоградская область – 127 случаев;

  • Луганская область – 337 случаев;

  • Львовская область – 770 случаев;

  • Николаевская область – 842 случая;

  • Одесская область – 1549 случаев;

  • Полтавская область – 1000 случаев;

  • Ривненская область – 653 случая;

  • Сумская область – 387 случаев;

  • Тернопольская область – 280 случаев;

  • Харьковская область – 547 случаев;

  • Херсонская область – 153 случая;

  • Хмельницкая область – 387 случаев;

  • Черкасская область – 762 случая;

  • Черновицкая область – 247 случаев;

  • Черниговская область – 326 случаев.

Традиционно, в этой статистике нет информации о заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, Крыма.

Еще 268 088 украинцев вакцинировались против COVID-19: одну дозу 15 ноября получили 102 908 человек, а полностью иммунизировались 165 180.

В Минздраве отмечают, что 88,2% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе – это невакцинированные пациенты, которые не сделали ни одной прививки против вируса.

Данные по COVID-19 и прививкам

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