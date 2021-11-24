На Кипре обязали детей с 6 лет носить защитные маски и иметь обязательный COVID-паспорт
Власти Кипра приняли решение ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса в стране. В частности детей в возрасте от шести лет обязали иметь COVID-паспорт и носить маски во всех общественных местах и в школе.
Новые правила начнут действовать с понедельника, 29 ноября. Их объявил министр здравоохранения страны Микалис Хаджипантелас, передает издание Reporter. Кроме того, учащимся начальной школы придется тестироваться на COVID-19 каждую неделю в мобильных отделениях в школах.
Это будут делать с согласия родителей. Накануне тестирования их будут предупреждать и присылать соглашение.
Так, дети от шести лет должны иметь так называемый SafePass, который будет действителен в течении семи дней. В нем должен быть один из документов:
свидетельство о перенесенном COVID-19 на шесть месяцев;
отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, продолжительностью семь дней;
отрицательный экспресс-тест, продолжительностью семь дней.
Наличие COVID-паспорта дети должны будут показать тому, кто будет проводить проверки, письменно или в виде текстового сообщения.
У подростков от 14 лет проверять SafePass будут при помощи приложения CovScan, которое работает на территории Кипра.
Как отметил глава Министерства образования страны Продромос Продрому меры будет применяться как в школах, так и в учебных центрах, спортивных академиях, музыкальных и художественных школах.
Кроме того, по его словам, все школьные рождественские праздники будут отменены.
С 29 ноября во всех местах с высоким риском заражения будет проводиться обязательное тестирование всех жителей вне зависимости от возраста и вакцинации.
Кроме того, с 18 декабря прекращается действие SafePass тех, кто не получит третью дозу вакцины от коронавируса по прошествии семи месяцев с даты завершения вакцинации.
Отметим, за прошедшие сутки, 23 ноября, на Кипре обнаружили 437 новых случаев заражения коронавирусом. 115 человек лечатся в стационаре, из них 38 в тяжелом состоянии. 60,87% всех госпитализированных не привиты. По состоянию на 22 ноября в стране привито 67,3% всего населения и 81% совершеннолетних. Среди подростков 16-17 лет вакцинированы 41,3%, а среди подростков 12-15 лет – 28%.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии одобрили вакцинацию граждан против коронавируса третьей (бустерной) дозой. Ее можно будет получить через пять месяцев после полного курса вакцинации (двух доз).
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.