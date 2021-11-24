На Кипре обязали детей с 6 лет носить защитные маски и иметь обязательный COVID-паспорт

Ольга Липич
Covid
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На Кипре обязали детей с 6 лет носить защитные маски и иметь обязательный COVID-паспорт

Власти Кипра приняли решение ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса в стране. В частности детей в возрасте от шести лет обязали иметь COVID-паспорт и носить маски во всех общественных местах и в школе.

Новые правила начнут действовать с понедельника, 29 ноября. Их объявил министр здравоохранения страны Микалис Хаджипантелас, передает издание Reporter. Кроме того, учащимся начальной школы придется тестироваться на COVID-19 каждую неделю в мобильных отделениях в школах.

Это будут делать с согласия родителей. Накануне тестирования их будут предупреждать и присылать соглашение.

Так, дети от шести лет должны иметь так называемый SafePass, который будет действителен в течении семи дней. В нем должен быть один из документов:

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  • свидетельство о перенесенном COVID-19 на шесть месяцев;

  • отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, продолжительностью семь дней;

  • отрицательный экспресс-тест, продолжительностью семь дней.

Наличие COVID-паспорта дети должны будут показать тому, кто будет проводить проверки, письменно или в виде текстового сообщения.

Детей обязали иметь COVID-паспорт

У подростков от 14 лет проверять SafePass будут при помощи приложения CovScan, которое работает на территории Кипра.

Как отметил глава Министерства образования страны Продромос Продрому меры будет применяться как в школах, так и в учебных центрах, спортивных академиях, музыкальных и художественных школах.

Кроме того, по его словам, все школьные рождественские праздники будут отменены.

С 29 ноября во всех местах с высоким риском заражения будет проводиться обязательное тестирование всех жителей вне зависимости от возраста и вакцинации.

Кроме того, с 18 декабря прекращается действие SafePass тех, кто не получит третью дозу вакцины от коронавируса по прошествии семи месяцев с даты завершения вакцинации.

Отметим, за прошедшие сутки, 23 ноября, на Кипре обнаружили 437 новых случаев заражения коронавирусом. 115 человек лечатся в стационаре, из них 38 в тяжелом состоянии. 60,87% всех госпитализированных не привиты. По состоянию на 22 ноября в стране привито 67,3% всего населения и 81% совершеннолетних. Среди подростков 16-17 лет вакцинированы 41,3%, а среди подростков 12-15 лет – 28%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии одобрили вакцинацию граждан против коронавируса третьей (бустерной) дозой. Ее можно будет получить через пять месяцев после полного курса вакцинации (двух доз).

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