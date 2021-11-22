В Италии одобрили ревакцинацию бустерной дозой: минимум одну прививку против COVID-19 получили уже 87% населения

В Италии одобрили вакцинацию граждан против коронавируса третьей (бустерной) дозой. Ее можно будет получить через пять месяцев после полного курса вакцинации (двух доз).

Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца на совещании между исполнительной властью и губернаторами, передает LaRepubblica. Оно состоялось в понедельник, 22 ноября. Политики обсуждали новые меры по противодействия четвертой волны COVID-19 в стране.

По словам Сперанца, бустерная доза препарата против коронавируса имеет "решающее значение" для защиты от заболевания. Решение о дополнительной иммунизации итальянцев, как отметил политик, было принято после рекомендации итальянского агентства по лекарственным средствам.

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"Бустерная доза имеет решающее значение для лучшей защиты нас самих и окружающих. После последнего совета Aifa (итальянского агентства по лекарственным средствам. – Ред.) ее можно будет делать через пять месяцев после завершения первого курса вакцинации", – отметил глава Минздрава Италии.

Как добавил чиновник, более 87% взрослого населения страны получили как минимум одну дозу препарата против коронавируса.

"По состоянию на сегодня (22 ноября. – Ред.) 87% итальянцев старше 12 лет получили первую дозу вакцины против COVID-19. Очень важные данные, которые, однако, следует рассматривать не как точку прибытия, а как этап. Каждая дополнительная вакцинация означает наличие более сильного щита и возможность лучше переносить следующие несколько недель", – сказал он.

Как пишет издание, регионы страны обратились к правительству с просьбой разграничивать города не по цветам, которые обозначают уровень распространения COVID-19, а делить их по количеству вакцинированного населения. Политики отметили, что это следует сделать для того, чтобы вознаградить вакцинированных граждан и не вводить для них новых ограничений.

Отметим, что в Украине бустерную вакцинацию могут ввести, когда более 60% взрослого населения получит по меньшей мере одну дозу вакцины, сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что для украинской власти на данный момент приоритетом является полностью вакцинировать население двумя дозами.

В то же время, главный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что в Минздраве не рассматривают вопрос о введении бустерной дозы вакцины для всех желающих украинцев. По его словам, Национальная техническая группа экспертов дала Минздраву рекомендацию, однако в министерстве еще не было принято соответствующее решение.

А главный врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская отметила, что бустерная доза необходима только тем людям, которые имеют иммунодефицит. Что касается здоровых, то, по ее словам, достоверных данных о пользе бустерной прививки нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году в Минздраве планируют провести ревакцинацию украинцев против коронавируса. Речь идет о повторном курсе иммунизации, состоящем из двух прививок.