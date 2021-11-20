Глава Минздрава рассказал, когда украинцы смогут получить бустерную дозу вакцины против COVID-19

Когда 60% взрослого населения Украины получит по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса в нашем государстве могут начать вводить бустурную прививку. Речь идет о третьей дозе препарата.

Это есть в планах Министерства здравоохранения, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко, в эфире программы "Сніданок з 1+1". Однако большинство населения страны к этому времени должно быть вакцинировано. Это, по его словам, приоритет для власти.

Ляшко добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине будет улучшаться, когда как можно больше граждан получат прививки.

Для бустерной вакцинации уже были заключены контракты на поставку препаратов для прививки, отметил министр. Впрочем, когда именно они поступят в Украину, он не уточнил.

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"Мы перейдем на бустер, когда вакцинируем по меньшей мере 60% украинцев, по крайней мере, одной дозой", – подчеркнул глава Минздрава.

Отметим, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что в Минздраве не рассматривают вопрос о введении бустерной дозы вакцины для всех желающих украинцев. По его словам, Национальная техническая группа экспертов дала Минздраву рекомендацию, однако в министерстве еще не было принято соответствующее решение.

В то же время главный врач-инфекционист инздрава Ольга Голубовская отметила, что бустерная доза необходима только тем людям, которые имеют иммунодефицит. Что касается здоровых, то, по ее словам, достоверных данных о пользе бустерной прививки нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году в Минздраве планируют провести ревакцинацию украинцев против коронавируса. Речь идет о повторном курсе иммунизации, состоящем из двух прививок.