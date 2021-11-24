В Италии анонсировали введение 'супер зеленых' COVID-пропусков: чем будут отличаться

Власти Италии анонсировали введение дополнительных COVID-пропусков, которые смогут получить все, кто вакцинирован либо переболел коронавирусом. Главное отличие будет заключаться в том, что обычный "зеленый" сертификат можно получить и при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Указ, который позволит только вакцинированным и выздоровевшим от коронавирусной инфекции получить "супер зеленый" пропуск может вступить в силу уже 29 ноября. Об этом сообщает издание Corriere Della Sera.

В правительстве говорят, что "супер зеленые" COVID-пропуска позволят итальянцам посещать общественные, развлекательные и культурные мероприятия. В то же время обладатели обычных "зеленых" пропусков смогут посещать только свои рабочие места. Отчасти такое нововведение связывают с приближением рождественских праздников и попыткой избежать закрытия развлекательных мероприятий, ярмарок, курортов и массовых собраний.

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Стоит отметить, что мнения о разделении COVID-пропусков на "зеленые" и "супер зеленые" в Италии разделились. Некоторые специалисты утверждают, что различие между пропусками должно начинаться только тогда, когда наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации и перехода отдельной территории в зону карантина с более жесткими ограничениями.

Если решение о введении "супер зеленых" пропусков все же примут, невакцинированным людям будет запрещено посещать бары, рестораны, кинотеатры, театры, стадионы и спортивные залы, бассейны и тренажерные залы, курорты, дискотеки и развлекательные центры. Также в связи с новогодними праздниками правительство готово ввести "супер зеленый" пропуск для посетителей отелей.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца призвал граждан страны применить третью, бустерную прививку против коронавируса. Он убежден, что именно эта мера сделает итальянцев сильней и остановит стремительный рост заражений смертельной болезнью.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит проект, которым продлит действие COVID-сертификатов после получения бустерной прививки жителями на подведомственной территории.