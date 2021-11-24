Считывание QR-кодов в общественных заведениях будет обязательным, а за ненадлежащую проверку введут штрафы, – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине сертификат о вакцинации будут проверять не только визуально, но и считывая с документа QR-код. В противном случае администрация заведения будет нести ответственность в виде штрафов.

Как пояснил он во время заседания Кабмина 24 ноября, чтобы провести считывание QR-кода, публичному заведению не нужно приобретать дополнительное оборудование или загружать дополнительные приложения. Для этого достаточно, чтобы проверяющий персонал на входе имел в своем смартфоне приложения Дія (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"После считывания QR-кода в смартфоне проверяющего будет отображаться, действителен ли COVID-сертификат или нет. Если же QR-код не будет считан, это будет расцениваться как отсутствие у посетителя документа, подтверждающего вакцинацию. В случае проверки владельцу такого заведения грозит штраф от 34 000 до 170 000 гривень", – заметил Ляшко.

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Отметим, что на этом же заседании правительства Минздрав утвердил новые правила для жителей областей, которые официально входят в "желтую" зону карантина. В первую очередь, они затронут граждан, не прошедших полный курс вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 9 декабря будет запрещен доступ к работе сотрудников предприятий, которые не прошли вакцинацию против коронавируса. В новом списке оказались представители профессий на стратегических предприятиях страны.