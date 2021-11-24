В Украине решили ужесточить правила карантина в 'желтой' зоне: что изменится

Кабинет министров Украины на заседании 24 ноября утвердит изменения в правилах "желтой" карантинной зоны. В частности, будут ужесточены требования по вакцинации.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. На данный момент решение еще не принято. Кроме того, по его словам, в Украине будет расширен перечень медикаментов для лечения коронавируса.

В свою очередь министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил необходимость ужесточения мер тем, что в некоторых странах ЕС фиксируется новая вспышка коронавируса и, несмотря на улучшение ситуации с COVID-19 в Украине, государству нужно готовиться тоже к повторному росту больных. В частности, запланированы следующие изменения:

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общественные заведения, заведения культуры, спортзалы, рестораны могут работать при вакцинации всего персонала по крайней мере одной дозой вакцины или наличия отрицательного теста или сертификата об выздоровлении. Это же правило и касается приема посетителей.

Желтый сертификат действует теперь 30 дней вместо 120 дней.

Сертификаты теперь необходимо считывать QR-код через приложение Дія, а не только проверять визуальное наличие. Штраф за ненадлежащую проверку – от 34 до 170 тысяч грн.

Кроме того, как сообщил Шмыгаль, правительство расширило список медикаментов, применяемых для лечения COVID-19. По его словам, это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью и находящихся на финальных стадиях исследований.

"Ведь когда препараты выходят на рынок, производители, как правило, уже имеют договоренности по поставкам лекарств в другие страны, что обуславливает определенный дефицит", – заметил премьер.

По его словам, украинское правительство нацелено на то, чтобы украинцы были среди первых, кто будет иметь доступ к инновационным и эффективным лекарственным средствам.

Напомним, ранее о запланированных изменениях сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. В частности, по его словам, для продолжения работы учреждений как персоналу, так и посетителям необходимо будет предоставить документ о полном курсе вакцинации против COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 24 ноября в Украине "желтой"зоне карантина соответствуют только две области – Кировоградская и Тернопольская. В то же время происходит спад недельного количества госпитализаций больных коронавирусной болезнью в каждой области.