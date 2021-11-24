В Украине "желтой" зоне карантина соответствуют только две области: данные на 24 ноября

Марина Погорилко
Covid
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Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине

В Украине происходит спад недельного количества госпитализаций больных коронавирусной болезнью в каждой области. И все же на сегодняшний день только две области соответствуют "желтой" зоне карантина по индикаторным показателям – Кировоградская и Тернопольская.

О ситуации с распространением COVID-19 в стране 24 ноября на брифинге рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он сообщил, что с понедельника загруженность коек с кислородом в каждом из регионов уже меньше, по индикаторным показателям "красного" уровня эпидемической опасности – 65%. В последний раз такой показатель фиксировался 30 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

В то же время министр заверил, что все больницы, оказывающие помощь больным COVID-19, полностью обеспечены кислородом.

"Сейчас в Украине работают 26 предприятий, которые в сутки производят для больниц 436 тонн кислорода", – добавил он.

Согласно индикаторным данным на сайте Минздрава, до сих пор высокими остаются коэффициенты выявления случаев инфицирования и уровень госпитализации в большинстве регионов Украины.

"Оранжевому" уровню эпимемиологической опасности сегодня соответствуют только четыре области: Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая. Остальные же области до сих пор находятся в "красной" зоне.

Только две области Украины соответствуют "желтой" зоне карантина.

Ляшко еще раз призвал население вакцинироваться от коронавируса, чтобы снизить риски тяжелого течения болезни. По его словам, первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 13 миллионов украинцев, завершили вакцинальный курс 10 миллионов 225 тысяч, то есть каждый третий взрослый украинец.

Ограничения в зонах карантина в Украине.

Напомним, эксперт Центра экономики здравоохранения КШЭ Екатерина Кузьминова дала прогноз, какие области могут первыми покинуть "красную" зону карантина. По ее словам, такая перспектива сразу у шести регионов. Ослабления карантинных мероприятий ожидают, в частности, и в столице.

"После Луганской и Львовской областей из красной зоны могут выйти Киев и весь регион, а за ними Донецкий, Херсонский и Одесский", – подчеркнула Кузьминова.

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