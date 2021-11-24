В Украине "желтой" зоне карантина соответствуют только две области: данные на 24 ноября

В Украине происходит спад недельного количества госпитализаций больных коронавирусной болезнью в каждой области. И все же на сегодняшний день только две области соответствуют "желтой" зоне карантина по индикаторным показателям – Кировоградская и Тернопольская.

О ситуации с распространением COVID-19 в стране 24 ноября на брифинге рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он сообщил, что с понедельника загруженность коек с кислородом в каждом из регионов уже меньше, по индикаторным показателям "красного" уровня эпидемической опасности – 65%. В последний раз такой показатель фиксировался 30 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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В то же время министр заверил, что все больницы, оказывающие помощь больным COVID-19, полностью обеспечены кислородом.

"Сейчас в Украине работают 26 предприятий, которые в сутки производят для больниц 436 тонн кислорода", – добавил он.

Согласно индикаторным данным на сайте Минздрава, до сих пор высокими остаются коэффициенты выявления случаев инфицирования и уровень госпитализации в большинстве регионов Украины.

"Оранжевому" уровню эпимемиологической опасности сегодня соответствуют только четыре области: Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая. Остальные же области до сих пор находятся в "красной" зоне.

Ляшко еще раз призвал население вакцинироваться от коронавируса, чтобы снизить риски тяжелого течения болезни. По его словам, первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 13 миллионов украинцев, завершили вакцинальный курс 10 миллионов 225 тысяч, то есть каждый третий взрослый украинец.

Напомним, эксперт Центра экономики здравоохранения КШЭ Екатерина Кузьминова дала прогноз, какие области могут первыми покинуть "красную" зону карантина. По ее словам, такая перспектива сразу у шести регионов. Ослабления карантинных мероприятий ожидают, в частности, и в столице.

"После Луганской и Львовской областей из красной зоны могут выйти Киев и весь регион, а за ними Донецкий, Херсонский и Одесский", – подчеркнула Кузьминова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Ляшко заявил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19. За последние две недели постепенно уменьшаются все показатели.

также министр Минздрава Ляшко сообщил, что Украина до 2023 года продлила контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставку ее вакцины против COVID-19. Согласно ему, ежегодно страна будет получать по 25 миллионов доз препарата.