В Украине изменят правила для 'желтой' зоны карантина: какие ограничения введут

В скором времени в Украине изменят правила для "желтой" зоны карантина и введут дополнительные ограничения. В частности, для продолжения работы учреждений как персоналу, так и посетителям необходимо будет предоставить полный курс вакцинации против COVID-19.

Об этом на брифинге по ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, Минздрав уже работает над тем, чтобы внедрить изменения.

"Сейчас Министерство здравоохранения работает над изменениями к постановлению об адаптивном карантине. Они будут предусматривать, что в желтом уровне эпидемиологической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации. Это касается как работников, так и посетителей", - сказал Ляшко.

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На данный момент для избежания ограничений в посещении и работе общественных заведений в "желтой" зоне карантина необходимо иметь хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже на этой неделе "красную" эпидемическую зону покинут две области Украины – Луганская и Львовская. В них стабилизировались индикаторные показатели по распространению коронавируса.

Ранее в Минздраве рассказали, что в Украине участились случаи, когда люди делают первую прививку от коронавируса и не возвращаются за второй дозой. Такие граждане хотят использовать "желтый" COVID-сертификат и не спешат завершать иммунизацию.