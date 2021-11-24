Путин заявил, что принял 'порошок' против COVID-19: никаких ощущений

Российский президент Владимир Путин принял вакцину в виде "порошка назальной формы". Это экспериментальный препарат против коронавируса.

Об этом пишет "Интерфакс". По словам главы государства-агрессора, он ничего не почувствовал.

"Тот же шприц, только место жидкой субстанции – порошок. Я 15 минут потом просидел, на этом все закончилось. Никаких ощущений, просто ничего", – приводит агентство слова Путина.

В данном случае речь идет о ревакцинации, поскольку еще в июне Путин признался, что вакцинировался препаратом "Спутник V", процедуру одобрения которого ВОЗ приостановила в сентябре.

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Российский президент признался на правительственном совещании, что спустя шесть месяцев после вакцинации у него снизился уровень защитных титров. Поэтому ему рекомендовали ревакцинироваться.

Отметим, что ни фото-, ни видеодоказательств, что главу государства вакцинировали, Кремль не обнародовал ни сейчас, ни летом, в отличие от лидеров других стран.

Как писал OBOZREVATEL, о желании принять участие в испытаниях назальной вакцины Путин объявил еще 21 ноября.