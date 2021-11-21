Путин вызвался в добровольцы на испытаниях назальной вакцины 'Спутник V'

Президент РФ Владимир Путин решил поучаствовать в испытаниях назальной вакцины от коронавируса "Спутник V", которую разработали российские исследователи. О готовности политик заявил на встрече с замдиректора исследовательского центра им. Гамалеи Денисом Логуновым.

Об этом сообщает издание ТАСС. Ученый отметил, что для участия в эксперименте необходимо подписать соответствующее согласие.

"Я подпишу. Договорились. Обязательно подпишу, можем сегодня это сделать", – сказал Путин.

Глава страны также рассказал, что накануне сделал третью прививку от COVID-19 препаратом "Спутник Лайт". При этом никаких доказательств этому нет: ни фото, ни видео Кремль не предоставил как в этот раз, так и после первой вакцинации Путина.

Видео дня

Отметим, что ни одна из российских вакцин не признана на международном уровне. В сентябре Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения "Спутника V". Специалисты заявили, что производитель препарата должен доказать, что вакцина изготавливается с соблюдением необходимых стандартов.

Как сообщал OBOZREVATEL

в России набирает популярность так называемый вакцинный туризм. Граждане, которые боятся и не хотят прививаться отечественным "Спутником V", едут в Европу и вакцинируются всемирно признанными препаратами.

жители РФ начали массово отказываться от вакцинации против COVID-19 препаратом "ЭпиВакКорона" производства РФ. По словам многих, она не дает никакой защиты, после прививок люди заражаются, тяжело болеют и даже умирают.