Путин вызвался в добровольцы на испытаниях назальной вакцины "Спутник V"

Виталий Семченко
Covid
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Путин вызвался в добровольцы на испытаниях назальной вакцины 'Спутник V'

Президент РФ Владимир Путин решил поучаствовать в испытаниях назальной вакцины от коронавируса "Спутник V", которую разработали российские исследователи. О готовности политик заявил на встрече с замдиректора исследовательского центра им. Гамалеи Денисом Логуновым.

Об этом сообщает издание ТАСС. Ученый отметил, что для участия в эксперименте необходимо подписать соответствующее согласие.

"Я подпишу. Договорились. Обязательно подпишу, можем сегодня это сделать", – сказал Путин.

Глава страны также рассказал, что накануне сделал третью прививку от COVID-19 препаратом "Спутник Лайт". При этом никаких доказательств этому нет: ни фото, ни видео Кремль не предоставил как в этот раз, так и после первой вакцинации Путина.

Видео дня

Отметим, что ни одна из российских вакцин не признана на международном уровне. В сентябре Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения "Спутника V". Специалисты заявили, что производитель препарата должен доказать, что вакцина изготавливается с соблюдением необходимых стандартов.

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