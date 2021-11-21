Путин вызвался в добровольцы на испытаниях назальной вакцины "Спутник V"
Президент РФ Владимир Путин решил поучаствовать в испытаниях назальной вакцины от коронавируса "Спутник V", которую разработали российские исследователи. О готовности политик заявил на встрече с замдиректора исследовательского центра им. Гамалеи Денисом Логуновым.
Об этом сообщает издание ТАСС. Ученый отметил, что для участия в эксперименте необходимо подписать соответствующее согласие.
"Я подпишу. Договорились. Обязательно подпишу, можем сегодня это сделать", – сказал Путин.
Глава страны также рассказал, что накануне сделал третью прививку от COVID-19 препаратом "Спутник Лайт". При этом никаких доказательств этому нет: ни фото, ни видео Кремль не предоставил как в этот раз, так и после первой вакцинации Путина.
Отметим, что ни одна из российских вакцин не признана на международном уровне. В сентябре Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения "Спутника V". Специалисты заявили, что производитель препарата должен доказать, что вакцина изготавливается с соблюдением необходимых стандартов.
Как сообщал OBOZREVATEL
в России набирает популярность так называемый вакцинный туризм. Граждане, которые боятся и не хотят прививаться отечественным "Спутником V", едут в Европу и вакцинируются всемирно признанными препаратами.
жители РФ начали массово отказываться от вакцинации против COVID-19 препаратом "ЭпиВакКорона" производства РФ. По словам многих, она не дает никакой защиты, после прививок люди заражаются, тяжело болеют и даже умирают.
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