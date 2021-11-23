В KSE спрогнозировали, когда в Украине начнется новая волна COVID-19

Новая вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине может настигнуть в начале 2022 года. В настоящее время в стране фиксируется снижение темпов распространения COVID-19.

Таковы прогнозы Киевской школы экономики, о которых на брифинге во вторник, 23 ноября, рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко. По его словам, следующий пик коронавируса в нашем государстве следует ожидать уже в январе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В то же время эксперт отметил, что на прошлой неделе количество новых случаев COVID-19 среди украинцев уменьшилось на 20%. Однако, по его словам, это не значит, что Украина прошла пик. В целом, уменьшение заболеваемости в стране фиксируют вторую неделю подряд.

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Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19, как отметил Ганиченко, также пошел на спал. Он составил 19% на прошлой неделе, снизившись на 13%. При этом выписки из больниц на 25% преобладают госпитализации.

Кроме того, на прошлой неделе зафиксирован спад смертности – показатель снизился на 6%. Ожидается, что тренд на убывание продолжится и дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2021 года коронавирусная болезнь может унести жизни еще 15-20 тысяч украинцев, отметил Игорь Бровченко, руководитель рабочей группы НАН по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией COVID-19. По его словам, общее количество смертей от COVID-19 может составить до ста тысяч.